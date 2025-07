BMW X3 2025 tăng giá 20 triệu đồng tại Việt Nam

Ra mắt khách Việt vào đầu tháng 6, BMW X3 2025 đã bất ngờ được điều chỉnh giá bán tại Việt Nam. Hai phiên bản của mẫu SUV hạng sang cỡ trung này (20i xDrive và 20i xDrive M Sport) đồng loạt tăng giá 20 triệu đồng, lên mức 2,299 tỷ và 2,649 tỷ đồng.

BMW X3 2025 thuộc thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước với hai phiên bản (Ảnh: Việt Hùng).

Nhà phân phối không nêu nguyên nhân của sự điều chỉnh này. Về phía đại lý, một số tư vấn bán hàng cho biết lô xe mới (từ 26/7) được bổ sung tính năng cảnh báo điểm mù.

So với đối thủ trực tiếp là Mercedes-Benz GLC, giá “sàn” mới của BMW X3 2025 vẫn đang thấp hơn, nhưng chênh lệch không còn quá nhiều. Sản phẩm đến từ thương hiệu “ngôi sao 3 cánh” cũng được lắp ráp trong nước và đang có giá khởi điểm từ 2,319 tỷ đồng.

Tuy nhiên, “giá trần” của Mercedes-Benz GLC 300 4 Matic đang lên tới 2,839 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với phiên bản tương ứng của BMW X3 2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Mercedes-Benz GLC đang được giảm giá khá sâu tại đại lý. Theo tham khảo của phóng viên báo Dân trí, một số cơ sở đang chào khách mua GLC 300 4Matic với mức giảm lên tới 400 triệu đồng, đưa giá bán thực tế hạ còn 2,439 tỷ đồng, nhưng chỉ áp dụng cho xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

BMW X3 2025 không có khuyến mại do là sản phẩm mới. Một số showroom đang áp dụng mức giảm khoảng 200 triệu đồng cho những chiếc X3 thuộc đời cũ còn tồn, hạ giá xuống 1,65-2,43 tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng không còn nhiều.

BMW X3 đời cũ (Ảnh: Hữu Đình).

Ở thế hệ mới, cấu hình phiên bản của BMW X3 2025 rút gọn từ 3 biến thể về 2 bản. Thiết kế ngoại thất và nội thất có nhiều thay đổi so với đời cũ, đồng thời bổ sung thêm nhiều trang bị tiện nghi; “option” an toàn có điểm nhấn là gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS).

Về khả năng vận hành, cả hai phiên bản của BMW X3 2025 đều sử dụng động cơ 2.0L có công nghệ mild-hybrid. Thông số được nhà sản xuất công bố là 190 mã lực và 310Nm, nhỉnh hơn đời cũ.