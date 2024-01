Loạt ô tô Trung Quốc có thể về Việt Nam trong 2024, hứa hẹn có xe giá rẻ

"Làn sóng" xe Trung Quốc đổ bộ thị trường Việt được nhận định sẽ còn mạnh lên. Trong 2024, các hãng xe đến từ "đất nước tỷ dân" hứa hẹn sẽ đem về nhiều mẫu mới, dù phản ứng của người dùng chưa tích cực, số đông vẫn e ngại về chất lượng, do những trải nghiệm không tốt trong quá khứ.

Hongqi HS5

Theo chia sẻ của một số nhân viên tư vấn bán hàng, Hongqi HS5 đã được đưa về Việt Nam và đã bắt đầu nhận cọc. Xét về kích thước, mẫu này thuộc phân khúc SUV hạng D, cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Santa Fe hay Ford Everest.

Đại lý cho biết, HS5 có giá dự kiến nằm trong khoảng 800-900 triệu đồng, ngang giá bán của một số mẫu SUV hạng C đến từ Nhật Bản hay Hàn Quốc, như Mazda CX-5 (759-999 triệu đồng) và Hyundai Tucson (799-959 triệu đồng).

Hongqi HS5 có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.760mm, 1.907mm và 1.700mm (Ảnh: Lâm Kylin).

Đáng chú ý, Hongqi HS5 mở bán tại Việt Nam lại không phải là mẫu mới nhất. Dựa vào hình ảnh được nhân viên tư vấn bán hàng cung cấp, xe thuộc đời đầu, ra mắt từ năm 2019; trong khi đó tại Trung Quốc, HS5 đã được nâng cấp giữa vòng đời.

Trang bị của HS5 gồm hệ thống đèn full LED, mâm hợp kim 20 inch ở bên ngoài. Nội thất có cấu hình 5 chỗ ngồi với 2 hàng ghế được bọc da pha da lộn, bảng đồng hồ phía sau vô-lăng là dạng kỹ thuật số nối liền với màn hình giải trí.

Một số tiện nghi đáng chú ý gồm: cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hắt kính HUD, phanh tay điện tử, điều hòa tự động.

Với chiều dài cơ sở đạt 2.870mm nhưng chỉ có 5 chỗ ngồi, không gian nội thất của xe hứa hẹn sẽ rộng rãi (Ảnh: Lâm Kylin).

Bên dưới nắp ca-pô là động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 224 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 340Nm. Hộp số là loại tự động ly hợp kép 7 cấp, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hệ thống treo khí nén thích ứng.

Thương hiệu ô tô Hongqi (Hồng Kỳ) lần đầu ra mắt khách Việt vào giữa tháng 1/2022 với hai sản phẩm tiên phong là H9 và E-HS9 (SUV điện). Trong đó, H9 khởi điểm từ 1,668 tỷ đồng và cao nhất lên tới 2,688 tỷ đồng; còn giá bán lẻ đề xuất của E-HS9 dao động trong khoảng 2,658-3,158 tỷ đồng.

Lynk & Co 03

Lynk & Co 03 là mẫu xe duy nhất chưa có giá bán trong 4 sản phẩm được thương hiệu xe hơi Trung Quốc đưa về Việt Nam. Xe chỉ được trưng bày tại showroom, chưa có kế hoạch mở bán nhưng thông tin đã xuất hiện trên website của hãng.

Lynk & Co 03 thuộc phân khúc sedan hạng C, cạnh tranh với Mazda hay Honda Civic (Ảnh: Duke Tran).

Mẫu 03 được trưng bày tại đại lý thuộc phiên bản T5 Evo thể thao, với thiết kế hầm hố, cánh gió carbon ở trước/sau với dòng chữ "Downforce", đèn LED thích ứng (adaptive), la-zăng 19 inch.

Nội thất có nhiều chi tiết được bọc da Alcantara, vô-lăng D-cut tích hợp lẫy chuyển số khá lớn, phía sau có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình giải trí 12,8 inch. Một số tiện nghi đáng chú ý gồm: 10 loa Harman Infinity, làm mát hàng ghế đầu, nhớ vị trí, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động 2 vùng.

Nội thất của xe cũng theo đuổi phong cách thể thao (Ảnh: Duke Tran).

Cung cấp sức mạnh cho Lynk & Co 03 T5 Evo là khối động cơ tăng áp, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 2 cầu, sản sinh công suất tối đa 265 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 380Nm. Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là gói an toàn chủ động ADAS với nhiều tính năng hiện đại.

Tại Trung Quốc, mẫu này có giá cao nhất tới 256.800 RMB, quy đổi vào khoảng 890 triệu đồng. Giới chuyên gia nhận định, nếu được mở bán chính thức, mẫu 03 nhiều khả năng sẽ có giá dao động trong khoảng 1,5-2 tỷ đồng.

Trước đó, 3 mẫu Lynk & Co 01, 05 và 09 đã được hãng công bố giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 999 triệu đồng, 1,599 tỷ đồng và 2,199 tỷ đồng.

Wuling Bingo và Baojun Yep

Một số tư vấn bán hàng tại đại lý cho biết TMT Motors sẽ đem về 2 mẫu ô tô điện Baojun Yep và Wuling Bingo trong năm 2024. Thời điểm ra mắt có thể vào cuối năm, bởi theo một số nguồn tin thì TMT Motors sẽ tham gia Triển lãm Ô tô Việt Nam - VMS 2024.

Baojun Yep sẽ cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 3, thiết kế cũng sử dụng nhiều đường nét góc cạnh, vuông vức (Ảnh: ChinaCrunch).

Thông tin này chưa được hãng xác nhận nhưng đại diện của TMT Motors chia sẻ rằng công ty sẽ giới thiệu ít nhất một sản phẩm mới trong năm nay.

Chưa rõ Baojun Yep và Wuling Bingo sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc hay lắp ráp trong nước tương tự Wuling Mini EV. Tuy nhiên, giá bán của 2 mẫu xe này sẽ khó rẻ như Mini EV (239-279 triệu đồng), do sản phẩm mới sở hữu nhiều trang bị hơn.

Wuling Bingo có kích thước lớn hơn đáng kể so với mẫu Mini EV, ngang với các mẫu xe xăng hạng A như Hyundai Grand i10 hay Kia Morning (Ảnh: CarNewsChina).

Tại Trung Quốc, Baojun Yep có giá 79.800-89.800 RMB (khoảng 273-307 triệu đồng) còn Wuling Bingo có giá dao động trong khoảng 59.800-88.000 RMB (204-304 triệu đồng).

Giới chuyên gia nhận định, 2 mẫu xe này nhiều khả năng sẽ được chốt giá trong tầm 400-500 triệu đồng khi mở bán tại Việt Nam.

Với mức giá trên, 2 mẫu này sẽ gặp không ít đối thủ do cùng tầm tiền, người dùng có nhiều lựa chọn xe xăng hấp dẫn. Chưa kể, VinFast VF 3 đang được kỳ vọng sẽ có giá trong tầm 350 triệu đồng và đồng thời, TMT Motors vẫn còn là đơn vị mới, chưa có hệ thống trạm sạc công cộng.