Lexus ES 2025 lộ diện trước ngày ra mắt có thể sẽ chỉ có bản Hybrid?

Đầu tháng 11, các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc đã xuất hiện bức ảnh ghi lại một chiếc xe màu bạc được cho là Lexus ES bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) nằm trên phương tiện vận chuyển chuyên dụng.

Đáng chú ý, hệ thống đèn chiếu sáng ngoại thất hay hốc hút gió phía trước rất tương đồng với hình ảnh được trích từ tài liệu hướng dẫn sử dụng (HDSD) bị lộ cách đó chưa lâu, phần nào củng cố nhận định rằng thương hiệu Nhật Bản sẽ trình làng xe ngay trong tháng này.

Chiếc Lexus ES 2025 bị bắt gặp thuộc phiên bản hybrid 300h (Ảnh: Xiaohongshu).

Hình ảnh Lexus ES mới trong tài liệu HDSD được lan truyền trên mạng (Ảnh: Autohome).

Ngoại hình của ES 2025 được tinh chỉnh dựa trên kiểu dáng tổng thể của nguyên bản thế hệ thứ 7 ra mắt vào năm 2018. Sự thay đổi nhằm mang tới không khí mới mẻ, trẻ trung và năng động hơn. Khu vực đầu xe vẫn cấu thành từ 3 chi tiết chính là lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng của Lexus, đèn pha full-LED sắc cạnh chứa 3 bóng chiếu vuông vức và khe hút gió ở góc cản trước, song tất cả các bộ phận kể trên đều có sự thay đổi.

Cụ thể, đồ họa mặt ca-lăng chuyển từ nan dọc kiểu vây cá sang khối tứ giác phong cách ma trận giống RX thế hệ mới. Đèn chiếu sáng ban ngày chạy theo phần rìa trên đèn trước được ghép từ cặp dải LED to bản hình chữ "L". Khe hút gió được mở rộng theo phương ngang.

ES 2024 (bên trên) và hình dung về ES 2025 (bên dưới) (Ảnh: Lexus - Kolesa.ru).

Hông xe dường như giống hệt bản cũ với đường gấp và dập nổi kéo dài từ trước ra sau. Mui xe vuốt thấp dần và la-zăng 18 inch đa chấu sáng bóng dành cho ES 300h.

Vòng ra phía sau, không chỉ tách đôi giao diện 3D chữ "L", nhà sản xuất còn bổ sung dây LED cong nhẹ ôm trọn chiều ngang đuôi xe để kết nối cụm đèn hậu với nhau, đồng thời đính dòng chữ "LEXUS" bên trên. Cánh lướt gió và cản va gọn gàng với thanh mạ crôm vắt ngang cùng cặp đèn phản quang nhỏ gọn là trang bị tiêu chuẩn.

Cụm đèn hậu mới đồng nhất với phần còn lại trong dải sản phẩm Lexus (Ảnh: Lexus - Kolesa.ru).

Chưa rõ nội thất thực tế nhưng hình ảnh từ tài liệu HDSD thể hiện rõ nét sự cải thiện cả về yếu tố thẩm mỹ lẫn công nghệ. Nổi bật giữa táp-lô là màn hình cảm ứng có kích thước lên đến 14 inch thay thế loại 12,3 inch trước đây, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Hầu hết chức năng của hệ thống điều hòa và thông tin - giải trí nay được tập trung vào màn hình, ngoại trừ nhiệt độ, âm lượng hay chức năng sưởi kính sẽ được điều khiển thông qua một vài núm xoay và nút bấm cơ học.

Khu vực "yên ngựa" không đổi với cần số truyền thống, hộc để cốc có kiểu dáng vuông vức và sạc không dây chuẩn Qi cùng bệ tỳ tay có thể mở theo hai hướng. Phanh tay điện tử vẫn "lạc" bên dưới nút bấm khởi động động cơ chứ không nằm chung cụm cần số như đại đa số ô tô khác.

Khoang lái của ES 2025 và RX, NX mới sẽ giống nhau ở nhiều điểm, tuy nhiên chiếc sedan có khu vực màn hình gọn gàng và liền lạc hơn hẳn (Ảnh: Autohome - Lexus).

Bảng đồng hồ cũng có cơ hội được làm mới từ loại LCD 7 inch kết hợp kim cơ sang điện tử hoàn toàn 12,3 inch, đi cùng màn hình hiển thị trên kính lái (HUD).

Toàn bộ nút bấm trên vô-lăng tiếp tục là loại truyền thống thay vì cảm ứng như hầu hết dòng Lexus đời mới (Ảnh: Lexus).

Phần lớn trong danh sách tiện nghi dự kiến được mang từ bản hiện hành sang, tiêu biểu trong số đó gồm 17 loa Mark Levinson, điều hòa tự động 3 vùng độc lập, đèn viền nội thất 64 màu, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp tính năng thông gió/sưởi ấm và nhớ vị trí, vô-lăng chỉnh điện có sưởi và cốp điện hỗ trợ đóng/mở rảnh tay.

Hàng ghế sau tiếp tục có sự phục vụ của cửa gió điều hòa và đèn đọc sách dạng LED riêng biệt, rèm che nắng chỉnh điện đối với kính hậu hoặc chỉnh cơ trên 2 cửa sau và đặc biệt là bảng điều khiển điều hòa, âm thanh tích hợp trên bệ đỡ tay.

Cửa sổ trời của Lexus ES facelift chưa phải loại toàn cảnh như Toyota Camry mới (Ảnh: Autohome).

Về phương diện an toàn, khả năng gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến Lexus Safety System+ sẽ được cập nhật lên phiên bản 3.0 mới nhất gồm hàng loạt tính năng: cảnh báo tiền va chạm hỗ trợ đánh lái khẩn cấp, kiểm soát hành trình thích ứng có tính năng Stop & Go, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ định tâm làn đường, hỗ trợ ra khỏi xe an toàn và đèn pha tự động thích ứng.

Hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hỗ trợ phanh an toàn khi lùi xe, cảnh báo áp suất lốp và 10 túi khí có mặt trên đối thủ của Mercedes-Benz E-Class và BMW 5 Series.

Camera 360 độ hiện diện trên các phiên bản tầm cao (Ảnh: Lexus).

Tại thị trường Trung Quốc, hệ động lực của phương tiện dùng khung gầm GA-K không có bất cứ điểm mới nào: ES 200 với động cơ xăng 2.0L (170 mã lực/206Nm) kết hợp với hộp số CVT và ES 300h với động cơ hybrid 2.5L (công suất kết hợp 214 mã lực) đi kèm hộp số e-CVT. Lexus chỉ cung cấp hệ dẫn động cầu trước.

Trái lại, giới truyền thông quốc tế dự đoán hầu hết thị trường còn lại sẽ chỉ nhận được phiên bản hybrid - tương tự những gì đã xảy ra đối với Camry. Cụ thể, mẫu D-sedan của Toyota sử dụng hệ thống hybrid THS đời thứ 5 mới nhất gồm máy xăng 2.5L (184 mã lực/221Nm), mô-tơ điện dẫn động cầu trước (134 mã lực/208Nm) và cụm pin Lithium-ion, sản sinh tổng công suất 227 mã lực.