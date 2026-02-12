Lamborghini Revuelto đầu tiên về Việt Nam sát Tết, giá khởi điểm 44 tỷ đồng

Lamborghini Revuelto đầu tiên tại Việt Nam (Ảnh: Lamborghini Ho Chi Minh City).

Sau gần 2 năm ra mắt, siêu xe Lamborghini Revuelto đầu tiên đã về nước thông qua đại lý chính hãng Lamborghini Ho Chi Minh City. Xe có giá khởi điểm 43,99 tỷ đồng và đã bàn giao cho khách hàng.

Revuelto kế nhiệm Aventador và là siêu xe sử dụng động cơ V12 plug-in HPEV (High Performance Electrified Vehicle) đầu tiên của Lamborghini.

Tổng thể thiết kế dựa trên triết lý một đường dọc duy nhất và sử dụng tỷ lệ thân xe đặc trưng của thương hiệu bò tót, thừa hưởng từ các đàn anh như Countach, Diablo hay Murciélago.

Hiệu quả khí động học là trọng tâm thiết kế của Lamborghini Revuelto. Ngay cả tay nắm cửa cũng đóng vai trò khí động học, với cấu hình cánh hình chữ Y, giúp chuyển hướng luồng khí từ mui xe phía trước đến các cánh tản nhiệt dọc theo thân xe, hướng luồng khí này về phía lưới tản nhiệt.

Revuelto tăng tải trọng khí động học phía trước lên 33% và phía sau lên 74% so với Aventador Ultimae.

Revuelto là siêu xe sử dụng động cơ V12 plug-in HPEV đầu tiên của Lamborghini (Ảnh: Lamborghini Ho Chi Minh City).

Revuelto sử dụng khung gầm mới lấy cảm hứng từ ngành hàng không, bao gồm khung liền khối bằng sợi carbon và cấu trúc phía trước bằng vật liệu tổng hợp rèn - một vật liệu đặc biệt làm từ sợi carbon ngắn ngâm trong nhựa.

Hãng siêu xe Italy đã được cấp bằng sáng chế cho công nghệ này và sử dụng từ năm 2008. Bên cạnh đó, Revuelto còn là siêu xe thể thao đầu tiên sở hữu cấu trúc phía trước 100% bằng sợi carbon.

Khung gầm của Revuelto nhẹ hơn 10% so với Aventador và khung phía trước nhẹ hơn 20% so với phiên bản nhôm trước đây. Độ cứng xoắn tăng 25% so với Aventador.

Hiệu quả khí động học là trọng tâm thiết kế của Lamborghini Revuelto (Ảnh: Lamborghini Ho Chi Minh City).

Hệ thống HPEV trên Revuelto bao gồm động cơ xăng V12 6.5L mới, mã L545, hút khí tự nhiên, ghép nối với 2 mô-tơ điện đặt ở 2 bánh trước. Mô-tơ điện thứ 3 được thiết kế để kết hợp với hộp số ly hợp kép 8 cấp mới, hoạt động như một động cơ khởi động và máy phát điện.

Động cơ L545 là động cơ 12 xy-lanh nhẹ nhất và mạnh mẽ nhất từng được Lamborghini sản xuất. Nó chỉ nặng 218kg, tức nhẹ hơn 17kg so với động cơ trên chiếc Aventador.

Động cơ này đặt xoay 180 độ so với cách bố trí của Aventador vì hộp số nằm ngang và ở phía sau động cơ để nhường chỗ cho pin và mô-tơ điện. Hộp số của Revuelto cũng chỉ nặng 193kg.

Động cơ của Lamborghini Revuelto cho công suất lên tới 1.001 mã lực (Ảnh: Lamborghini Ho Chi Minh City).

Tổng công suất của Revuelto lên tới 1.015 CV, tương đương 1.001 mã lực. Xe chỉ mất 2,5 giây để tăng tốc 0-100 km/h, 0-200 km/h trong chưa đến 7 giây. Tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 350km/h. Pin 3,8kWh có thể tự sạc hoặc sạc bằng nguồn điện ngoài trong thời gian 30 phút.

Nội thất Lamborghini Revuelto có nhiều thay đổi mang tính cách mạng. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch đặt nổi trên táp-lô, còn trên cụm điều khiển trung tâm là màn hình giải trí cỡ 8,4 inch đặt dọc. Thiết kế này gợi nhắc phong cách của McLaren.

Màn hình trung tâm lơ lửng gợi nhắc phong cách của McLaren (Ảnh: Lamborghini Ho Chi Minh City).

Lamborghini cho biết, hai màn hình này và màn hình thứ ba cỡ 9,1 inch ở bên ghế phụ dùng chung hệ thống điều khiển, nên có thể vuốt để chia sẻ thông tin từ màn hình trung tâm tới hai màn hình còn lại.

Cần số với số lùi tạo hình chữ U giống trên mẫu Aventador, nhưng vô lăng và hệ thống điều khiển 13 chế độ lái khác nhau là thiết kế mới trên Revuelto. Hãng siêu xe Italy cho biết, vô lăng được lấy cảm hứng thiết kế từ những chiếc xe đua Squadra Corse của công ty. Tuy nhiên, trên mẫu Revuelto, tính năng này được điều khiển bởi hai núm vặn.