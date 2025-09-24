Lái xe nhỏ đi vào đường cao tốc: Tuyệt đối tránh "trứng chọi đá"

Nếu như khi lái xe trong phố, tài xế thường phải căng mình vì đường chật và nguy cơ va chạm với xe máy, thì đường cao tốc giống như một sự "giải phóng" cho người cầm lái. Tuy nhiên, trên đường cao tốc có nhiều xe khách, xe siêu trường, siêu trọng lưu thông, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ an toàn hơn, và nếu xảy ra va chạm thì thường nghiêm trọng.

Dưới đây là tổng hợp một số lỗi mà người lái ô tô cỡ nhỏ hay cần tránh khi đi trên đường cao tốc.

Đi chậm ở làn sát dải phân cách

Lái xe đi ở làn sát dải phân cách (làn 1) mang lại cho nhiều người cảm giác nhàn và an toàn hơn, khi chỉ phải chú ý quan sát các xe ở bên phải. Đó là lý do nhiều xe duy trì tốc độ ổn định ở làn đường này, cho rằng chỉ cần chạy trong khoảng giới hạn tốc độ cho phép là được, mặc kệ xe khác muốn vượt thì di chuyển sang làn bên cạnh.

Làn sát dải phân cách vốn được thiết kế dành cho các xe muốn vượt và các xe chạy tốc độ cao (Ảnh minh họa: Đức Phúc).

Mới đây, Cục Đường bộ Việt Nam bắt đầu thí điểm cấm ô tô tải lưu thông ở làn 1 trên một số tuyến đường cao tốc; việc này có thể sẽ khiến những người lái xe cỡ nhỏ càng thêm yên tâm chạy bám làn trái, mà không ý thức được rằng việc đó vừa cản trở giao thông vừa có thể đặt bản thân vào nguy hiểm, khi tài xế xe phía sau cố luồn lách và tăng tốc để vượt.

Tốt nhất là hãy tập thói quen chỉ sử dụng làn 1 khi cần vượt, sau đó, di chuyển sang làn 2, làn 3, nhường làn trái cho xe chạy nhanh hơn.

"Vượt non"

Dù tốc độ và khoảng trống chưa đủ, trong khi xe nhỏ thường chỉ được trang bị động cơ công suất thấp, hạn chế về tốc độ, nhưng không ít tài xế do chủ quan nghĩ xe mình nhỏ nhắn linh hoạt sẽ dễ thoát, nên vẫn cố vượt, để rồi rơi vào tình huống tạt đầu xe khác, xe bị xoay ngang trước mũi xe tải, xe khách, xe siêu trường, siêu trọng, hoặc bị văng xe, lao vào dải phân cách, rào chắn đường rất nguy hiểm.

Để đảm bảo an toàn, tài xế chỉ nên cho ô tô vượt xe khác khi thấy có đủ tốc độ và khoảng trống. Cần lưu ý không nên vượt nhiều xe cùng lúc hoặc vượt nối đuôi, nhất là các xe cỡ lớn, vì sẽ khó quan sát và khó xử lý các tình huống bất ngờ.

Phóng nhanh, phanh gấp

Đặc thù về kích thước và trọng lượng có thể mang tới sự linh hoạt cho xe cỡ nhỏ, nhưng đó cũng chính là nhược điểm nếu tài xế đạp phanh gấp ở tốc độ cao; xe rất dễ bị quăng đuôi, mất lái.

Một tình huống chiếc xe cỡ nhỏ ham vượt trên đường cao tốc dẫn tới việc bị mất lái, xe xoay 180 độ (Ảnh cắt từ clip).

Để hạn chế việc đạp phanh gấp, tài xế cần tập trung quan sát và chủ động rà phanh sớm khi thấy phía trước có chướng ngại vật, kiểm soát tốc độ và hướng di chuyển của xe.

Đi quá gần với xe ở làn bên cạnh hoặc xe cỡ lớn

Việc đi sát xe ở làn bên cạnh không vi phạm luật giao thông, nhưng vô tình tạo nên tình huống đi dàn hàng ngang trên đường cao tốc, khiến các xe khác muốn vượt gặp khó khăn và dễ dẫn tới tai nạn nếu xe phía sau cố lách qua để vượt.

Trong khi đó, việc di chuyển song song quá lâu với xe tải, xe container... dễ khiến xe cỡ nhỏ rơi vào vùng điểm mù nguy hiểm.

Vùng màu đỏ là 4 điểm mù của xe cỡ lớn, cần hạn chế đi vào (Minh họa: Indian Auto).

Với các xe siêu trường, siêu trọng, tốt nhất là ô tô cỡ nhỏ nên giữ khoảng cách an toàn, không nên chạy song song quá lâu, cũng không nên cố vượt khi chưa đạt tốc độ cần thiết.

Khi đủ tốc độ và khoảng trống an toàn để vượt, cần ra tín hiệu bằng còi và đèn, đảm bảo rằng tài xế xe to đã nhìn thấy bạn qua gương và có dấu hiệu hoặc ra tín hiệu nhường đường. Khi vượt, hãy vượt dứt khoát, rồi khẩn trương trở lại làn an toàn.

Để tránh nguy cơ tạt đầu xe khác khi chuyển làn, cần chú ý quan sát qua gương chiếu hậu, nếu thấy trọn vẹn xe phía sau và quay đầu nhìn nhanh sang ngang nếu không có xe mới được đánh lái.

Giống như khi vượt, chỉ nên chuyển tuần tự từng làn đường để giúp tài xế các phương tiện phía sau có thể phán đoán tình huống và chủ động rà phanh, giảm tốc độ để nhường đường, nhất là khi xe cỡ nhỏ dễ bị SUV và xe tải che khuất.

Chúc các bạn lái xe an toàn!