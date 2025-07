Lada Niva Travel có bản 2026 - SUV Nga phong cách “nồi đồng cối đá” giá rẻ

Bên cạnh mẫu xe hoàn toàn mới Azimut, Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg 2025 còn là nơi AvtoVAZ giới thiệu Lada Niva Travel bản nâng cấp đến người tiêu dùng Nga.

Niva Travel có tuổi đời gần 30 năm, với khởi điểm là VAZ-2123 ra mắt vào năm 1998. Xe được phát triển thành Chevrolet Niva do liên doanh AvtoVAZ và General Motors (Mỹ) chế tạo trong giai đoạn 2003-2020, sau đó chuyển thành Lada Niva Travel.

Phiên bản 2026 là đợt cập nhật giữa thế hệ lớn nhất lịch sử dành cho dòng SUV cỡ nhỏ này, tập trung vào diện mạo và khả năng vận hành.

Đầu xe thêm phần vuông vắn, thể hiện qua mặt ca-lăng đặt cao hơn trước và cản va dày dặn tích hợp móc gài tời. Tấm ốp bảo vệ gầm mang tới sự an tâm cho người dùng.

Đây cũng là lần đầu tiên nhà sản xuất trang bị đèn pha LED và đèn định vị ban ngày dạng LED thanh mảnh cho Niva Travel, ăn nhập với tổng thể “gương mặt” hợp thời đại hơn trước.

Những đường gân dập nổi cơ bắp dọc hông xe giúp Niva Travel bớt nhàm chán, rẻ tiền hơn (Ảnh: Lada).

Các khu vực còn lại gần như giống hệt bản tiền nhiệm, ngoại trừ la-zăng hợp kim được mở rộng từ 16 lên 17 inch và hoàn thiện cầu kỳ hơn. Phanh đĩa trên bốn bánh được hiệu chỉnh, riêng đĩa phanh trước là loại thông gió. Đèn hậu LED tương đối đẹp mắt.

Đuôi xe ngắn giúp tối ưu góc thoát - một trong những thông số quan trọng trên xe việt dã, nhưng khiến dung tích cốp giảm xuống 320 lít.

Trái với “đàn anh” Niva (hiện gọi là Niva Legend), Niva Travel sử dụng khung gầm liền khối thay vì khung gầm rời hình thang (body-on-frame). Kích thước tương đương các dòng hatchback cỡ A, với chiều dài x rộng x cao đạt 4.099 x 1.804 x 1.690(mm).

Chiều dài cơ sở 2.450mm bằng Hyundai Grand i10, kém Kia Sonet và Toyota Raize khoảng 50-70mm.

Cửa hậu đóng/mở theo phương ngang và lốp dự phòng dạng treo đặc trưng trên SUV thời kỳ trước (Ảnh: Авто Mail).

Nội thất của Lada Niva Travel 2026 không khác chiếc xe ra mắt cách đây gần 3 thập kỷ là bao. Vật liệu nhựa cứng là chủ yếu, hầu hết bộ phận như điều hòa, ghế ngồi, phanh tay hay thậm chí cửa sổ hàng ghế sau vẫn chỉnh cơ. Các phím điều khiển nằm rải rác, gây bối rối cho những người mới tiếp cận xe.

Vô-lăng chỉnh gật gù hai hướng, “vắng bóng” phím điều khiển. Bệ tỳ tay dành riêng cho ghế lái, kiêm vị trí đựng cốc cho hành khách ngồi sau. Thao tác gài cầu vẫn thực hiện thông qua cần riêng thay vì núm xoay hay phím bấm như xe đời mới.

Chi tiết hiếm hoi mang hơi hướng hiện đại là màn hình cảm ứng 7 inch “mọc” giữa táp-lô, tích hợp bản đồ, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cập nhật từ xa (OTA) và tính năng truy cập Internet. Âm thanh 2 hoặc 4 loa, tùy phiên bản.

Tổng thể khoang xe được cấu thành từ nhiều đường nét bo tròn, bầu bĩnh (Ảnh: Авто Mail).

Ra đời tại đất nước có khí hậu ôn đới như Nga, không bất ngờ khi Niva Travel sở hữu tính năng sưởi ấm cho cả kính chắn gió, mặt gương chiếu hậu ngoại thất và hàng ghế trước. Ghế nỉ tuy không sang trọng nhưng phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế. Hộc đựng găng tay có chức năng làm mát.

Hạng mục an toàn dừng ở mức cơ bản với hỗ trợ phanh ABS/EBD, 2 túi khí, chốt móc ghế trẻ em ISOFIX ở hàng ghế sau và cảm biến lùi. Điểm cộng là camera lùi đi kèm vòi xịt vệ sinh - vốn hiếm thấy trên xe phổ thông. Phiên bản cao nhất có kiểm soát hành trình và tính năng giới hạn tốc độ.

“Trái tim” của Niva Travel 2026 được cải tiến từ loại xăng 1.7L lên 1.8L hút khí tự nhiên, đi kèm hơn 50 thành phần cơ khí mới. Kết quả là công suất tối đa và mô-men xoắn cực đại tăng tương ứng lần lượt 7 mã lực và 24Nm, đạt 89 mã lực và 153Nm.

Nhà sản xuất cho biết cỗ máy mới vừa ít gây tiếng ồn, vừa giảm tiêu thụ nhiên liệu lên đến 30% so với trước. Ở bản hiện hành, xe tiêu thụ 13,4 lít/100km trong đô thị và 10,2 lít/100km ở điều kiện hỗn hợp.

Hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động bốn bánh tích hợp khóa vi-sai trung tâm trên mọi phiên bản được hứa hẹn sẽ bền bỉ, ổn định hơn trong quá trình sử dụng. Tay lái trợ lực dầu.

80% mô-men xoắn khả dụng ngay từ tua máy 1.000 vòng/phút, tối ưu sức kéo ở đa dạng điều kiện địa hình (Ảnh: Авто Mail)

AvtoVAZ còn bổ sung thanh chống lật cho mẫu xe thể thao đa dụng này, góp phần hạn chế độ nghiêng thân xe, cải thiện khả năng xử lý trên đường trường. Khoảng sáng gầm lên đến 220mm giúp người lái vượt qua các địa hình phức tạp một cách thoải mái hơn.

Lada Niva Travel 2026 dự kiến đi vào sản xuất từ quý IV/2025, giá bán có thể tăng nhẹ so với mức 1,314-1,639 triệu Rúp (tương đương 438-546 triệu đồng) của phiên bản 2025.

Trước đó, hình ảnh lô xe Lada cập cảng Việt Nam - trong đó có Niva Travel - hồi đầu năm nay đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Đơn vị được cho là nhập khẩu và phân phối xe Lada chia sẻ các sản phẩm sẽ được phân phối trong năm 2025 nhưng chưa xác nhận thời điểm cụ thể.

Trong khi Niva Legend được người tiêu dùng Việt quan tâm bởi kiểu dáng hoài cổ và giá bán đồn đoán chỉ từ 390 triệu đồng, Niva Travel lại nhạt nhòa. Giới chuyên gia nhận định dù sở hữu một số ưu điểm, đặc biệt là năng lực off-road, nhưng Niva Travel sẽ kén khách do thiết kế và trang bị lỗi thời so với mặt bằng chung phân khúc, cũng như động cơ yếu và hao xăng do công nghệ cũ.