Lạc vào thế giới tương lai tại triển lãm ô tô Thượng Hải 2021

Năm 2018 nhằm mục đích kỷ niệm 100 năm thương hiệu, BMW đã tạo ra chiếc xe tương lai Vision Next và đưa nó đi trình diễn khắp nơi. Thông điệp của chiếc concept này vẫn không hề cũ khi xuất hiện tại Thượng Hải 2021 nhưng trong hình ảnh mới. BMW Vision Next không mang vẻ viễn tưởng nữa mà đi vào thực tế hơn với các đường nét thân vỏ tinh tế. Bên trong, buồng lái thông minh kết hợp giữa người và máy tính giúp việc di chuyển trở nên nhàn nhã. Với sự lột xác về ngoại hình lần này, có thể Vision Next sẽ sớm đưa vào sản xuất trong tương lai gần.