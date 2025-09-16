Không có chuyện Mercedes sẽ dùng động cơ BMW

Sau khi rộ lên tin đồn về khả năng Mercedes-Benz và BMW đạt được một thỏa thuận mang tính lịch sử về việc chia sẻ động cơ, một thông báo chính thức phủ nhận đã được đưa ra.

Ông Markus Schaefer, Giám đốc Công nghệ kiêm thành viên Ban giám đốc Tập đoàn Mercedes-Benz, khẳng định rằng công ty không có ý định sử dụng động cơ từ bên ngoài, đặc biệt là từ một đối thủ trực tiếp như BMW.

CLA là một trong những mẫu xe bị đồn sẽ sử dụng động cơ BMW (Ảnh: Mercedes-Benz).

Xuất hiện từ tháng 8, những tin đồn cho rằng hai hãng xe Đức đã tiến đến giai đoạn đàm phán nâng cao để Mercedes sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.0L (B48) của BMW trên các mẫu xe trong tương lai, đặc biệt là xe cỡ nhỏ và các phiên bản plug-in hybrid của C-Class và E-Class. Mục tiêu được cho là nhằm giảm chi phí phát triển và đảm bảo tuân thủ các quy định khí thải Euro 7 sắp tới.

Tuy nhiên, ông Schaefer đã bác bỏ thông tin này trong khuôn khổ Triển lãm IAA Mobility tại Munich (Đức): “Không có chuyện đó. Chúng tôi đã phát triển dòng động cơ mô-đun mới của riêng mình - FAME (Family of Modular Engines), bao phủ mọi dải dung tích, và đã đáp ứng các tiêu chuẩn EU7, China 7 và cả các quy định tại Mỹ”.

Được giới thiệu gần 4 năm trước, nền tảng FAME bao gồm các loại động cơ 4, 6, 8 và 12 xi-lanh, được thiết kế để vẫn phù hợp ngay cả khi ngành công nghiệp dần dịch chuyển sang điện hóa.

Ông Markus Schaefer xác nhận rằng một động cơ V8 hiệu suất cao mới, hoàn toàn đáp ứng các quy định khí thải nghiêm ngặt nhất, đang trong giai đoạn hoàn thiện. Đồng thời, động cơ V12 sẽ vẫn hiện diện trong danh mục sản phẩm của Mercedes.

Còn có tin đồn về việc từ năm 2027, Mercedes có thể thay thế một số động cơ cỡ nhỏ, chẳng hạn loại 1.5L tăng áp đồng phát triển với các đối tác như Geely (dưới liên doanh Horse), bằng động cơ 2.0L của BMW.

Tuy nhiên, chưa từng có xác nhận chính thức nào từ cả Mercedes lẫn BMW. Giờ đây, với phát ngôn chính thức từ Schaefer, thông tin đã rõ ràng: Mercedes không có ý định thuê ngoài việc sản xuất động cơ đốt trong, đặc biệt là từ một đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Động cơ 4 xi-lanh mã B48 của BMW (Ảnh: BMW).

Sự phủ nhận đến vào thời điểm quan trọng đối với Mercedes, khi hãng đang đẩy mạnh chiến lược điện hóa nhưng chưa từ bỏ hoàn toàn động cơ đốt trong.

Một ví dụ rõ ràng là mẫu GLC mới sẽ có cả phiên bản chạy điện và phiên bản dùng động cơ truyền thống với mức giá tương đương. Điều này báo hiệu một sự dịch chuyển quan trọng trong cán cân giữa hai công nghệ.