10 ô tô hút khách Việt nhất năm 2025: Có “tân binh” mở bán chưa đầy nửa năm

Khác với năm 2024, mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam ở năm 2025 không còn là VinFast VF 5. Vị trí này được nhường lại cho “người em” VF 3 và bộ đôi này đều ghi nhận lũy kế doanh số tăng mạnh so với năm ngoái, vượt mốc 40.000 chiếc.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của VinFast Limo Green. Mẫu MPV thuần điện này bắt đầu được bàn giao từ tháng 8 nhưng vẫn ghi nhận 27.127 xe được bàn giao trong 5 tháng cuối năm, “thần tốc” vượt qua Mitsubishi Xpander và trở thành mẫu MPV đa dụng hút khách nhất năm 2025.

Dù đánh mất chuỗi thành tích doanh số, song Mitsubishi Xpander vẫn là mẫu MPV cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam trong 7 năm liên tiếp. Nếu không xét các sản phẩm thuần điện, Xpander là mẫu xe xăng/dầu bán chạy nhất năm 2025, với tổng cộng 19.891 xe được tiêu thụ.

VinFast VF 6 cũng gây chú ý khi bán chạy nhất phân khúc SUV cỡ B và B+ trong năm 2025 với lũy kế doanh số đạt 23.291 chiếc, bỏ xa các đối thủ. Danh sách này còn có sự góp mặt của Mitsubishi Xforce và Toyota Yaris Cross, cho thấy nhóm xe gầm cao 700 triệu đồng vẫn được khách Việt ưa chuộng.