Hyundai Tucson 2027 chuẩn bị có sự "lột xác"

Các tay săn ảnh đã nhiều lần bắt gặp Hyundai Tucson 2027 chạy thử, nhưng trước đây xe luôn được dán ngụy trang rất kỹ, hầu như không để lộ gì. Điều đó vừa thay đổi khi một nguyên mẫu mới đây xuất hiện với lớp ngụy trang được giảm bớt.

Hyundai Tucson thế hệ mới đã dần tháo bỏ lớp ngụy trang cồng kềnh (Ảnh: SHproshots).

Mẫu xe này cho thấy nhiều đường nét tương đồng với chiếc xe ý tưởng Crater ra mắt vào năm ngoái.

Có vẻ như Tucson thế hệ mới sử dụng lưới tản nhiệt dạng kín hoàn toàn (hoặc bề mặt phẳng), hai bên là dải đèn LED ban ngày góc cạnh, liền mạch với cụm đèn pha cỡ lớn.

Phía dưới là một cửa hút gió đặt ở vị trí trung tâm, kết hợp với hốc gió lớn kéo dài sang hai bên. Các thanh ngang của hốc gió này hơi chếch lên khi tiến vào giữa, tạo điểm nhấn thị giác.

Nhìn ngang thân xe, có thể thấy nắp ca-pô dạng vỏ sò và hông xe khá phẳng, dường như Hyundai đã bỏ thiết kế tạo khối cầu kỳ gây nhiều tranh cãi trên mẫu Tucson hiện tại để theo đuổi phong cách đơn giản, tối ưu khí động học.

Không rõ ở phiên bản sản xuất thực tế có thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn không, nhưng trên bản chạy thử này thì có. Mũi xe được kéo dài, kết hợp với vòm bánh xe nhô cao nhưng hiện vẫn được che kín nên chưa để lộ chi tiết.

Đây có lẽ là hình ảnh rõ nét nhất từ trước tới nay trên đường chạy thử của Tucson thế hệ mới (Ảnh: SHproshots).

Phần đuôi xe chưa được hé lộ chi tiết, nhưng có thể nhận ra cụm đèn hậu tạo hình như móng vuốt trước đây không còn nữa, thay bằng các cụm đèn đặt dọc kích thước lớn ở hai góc ngoài. Vị trí gắn biển số cũng được chuyển từ cửa cốp xuống cản sau.

Hyundai hiện vẫn giữ kín thông tin kỹ thuật, song Tucson thế hệ mới dự kiến ra mắt vào cuối năm nay với hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, phiên bản hybrid cắm sạc (PHEV) nhiều khả năng sẽ được nâng cấp đáng kể. Không loại trừ khả năng hãng sẽ bổ sung biến thể hiệu năng cao Tucson N.

Tucson N là phiên bản đáng chú ý nhất. Phiên bản này được cho là sẽ dùng động cơ tăng áp 1.6L thế hệ mới, kết hợp với mô-tơ điện dẫn động cầu sau. Cấu hình đó giúp xe có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD và tổng công suất ước tính đạt khoảng 300 mã lực.

Trong khi đó, phiên bản PHEV được cho là có phạm vi di chuyển 100km thuần điện, phù hợp với nhu cầu sử dụng xe đi lại trong thành phố và những hành trình ngắn không tạo khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Hồi giữa năm 2025, trang TheKoreanCarBlog tiết lộ rằng Tucson 2027 sẽ có kiểu dáng cơ bắp, nam tính hơn hẳn bản hiện tại, thống nhất phong cách với triết lý thiết kế "Art of Steel" mới của Hyundai.

Hình ảnh đồ họa mẫu Tucson thế hệ mới do trang Motorsjason dựng dựa trên những thông tin ban đầu được hé lộ (Ảnh: Motorsjason).

Cũng theo trang TheKoreanCarBlog, một bước tiến lớn về công nghệ là khả năng lái tự động Cấp độ 2.5, hứa hẹn giúp Tucson 2026 an toàn hơn, thông minh hơn.

Hyundai cũng sẽ tích hợp trợ lý AI mới, mang tên "Gleo", có giao diện trò chuyện giống ChatGPT, hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, tính năng chỉ đường và các nhiệm vụ cho hệ thống thông tin - giải trí bằng tương tác tự nhiên.

Dự kiến nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc sẽ ra mắt Tucson thế hệ mới vào quý III, có thể là cùng với Avante mới. Với sự chuyển hướng sang công nghệ hybrid, Tucson thế hệ thứ 5 - được cho là có giá bán khởi điểm tại thị trường nước ngoài khoảng 34 triệu won (khoảng 640 triệu đồng).

Tại Việt Nam, Hyundai đang phân phối Tucson thế hệ thứ 4. Xe có giá bán 769-989 triệu đồng, có tùy chọn máy xăng và máy dầu.