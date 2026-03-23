Chiếc Land Cruiser đã chạy gần 850.000km vẫn dùng tốt của bạn trẻ 2000

Chiếc Toyota Land Cruiser LC105 đời 1999 hiện thuộc sở hữu của Nguyễn Hoàng Nam, 26 tuổi, sống tại TPHCM.

Hoàng Nam cho biết, chiếc xe được nhập từ Nhật Bản về Việt Nam để phục vụ đài truyền hình, sau đó thanh lý ra thị trường và được một người chơi xe ở Hà Nội mua lại. Đến cuối năm 2025, chiếc xe tiếp tục được rao bán. Hoàng Nam trở thành chủ nhân tiếp theo.

"Lúc đi xem xe ở TPHCM, mình cũng không để ý đến số ODO, mà quyết định dựa trên chất lượng còn lại của xe, như động cơ, hộp số, khung gầm, nội thất... Sau khi thấy mọi thứ đều ổn, mình chuyển tiền cho người bán và kéo xe về garage để "dọn".

Khi garage báo qua kiểm tra xe, mình mới phát hiện số ODO đã 830.000km. Mình không bận tâm đến con số này vì biết Land Cruiser là dòng xe bền, hơn nữa đã kiểm tra kỹ tình trạng trước khi mua", Hoàng Nam nói.

Hiện tại, số ODO trên bảng đồng hồ đã chạm mốc 835.000km, một con số lớn đối với ô tô vận hành tại Việt Nam.

Điều khiến Hoàng Nam bất ngờ nhất, đó là phần khung gầm chưa bị mục hay rỉ sét, trừ những thứ hao tổn theo thời gian như hệ thống treo hay các chi tiết cao su. Garage thay thế những chi tiết này, đồng thời vệ sinh và phủ một lớp bảo vệ gầm.

Xe cũng được "hạ máy" để kiểm tra động cơ và hộp số, nhưng không có hỏng hóc nào đáng kể. Phía garage chỉ vệ sinh động cơ, sơn lại nắp máy và thay một số con ốc. Hộp số cũng được tháo ra vệ sinh và thay một số thứ như lá bố, côn...

Sau khi đại tu, Hoàng Nam cho biết động cơ và hộp số hoạt động mượt, êm, không có hiện tượng hụt ga hay rung giật. Nhiều bạn bè của Hoàng Nam sau khi chạy thử đều bất ngờ về động cơ, hộp số, khung gầm của một chiếc xe 27 tuổi, đã lăn bánh 835.000km.

Tuy nhiên, không phải cái gì trên Land Cruiser cũng "bất tử". Các hạng mục liên quan đến hệ thống điện gần như đã hư hỏng hoàn toàn, không còn khả năng sử dụng, như cửa sổ trời, cụm điều chỉnh gương và hệ thống điều hòa. Bù lại, đồ phụ tùng, linh kiện của Land Cruiser đa dạng mức giá và sẵn trên thị trường, từ đồ OEM đến đồ chính hãng Toyota.

Mặt sơn đã xuống màu do để dưới nắng thời gian dài, nhưng chưa có dấu hiệu bong tróc hay rỉ sét. Xe cũng được sơn lại một lớp bề mặt sau khi Hoàng Nam mua xe về.

Ngoài đại tu, chiếc xe của Hoàng Nam cũng được gắn lên một số món "đồ chơi" như phuộc ARB BP51, giảm chấn lái giúp vô lăng đầm hơn khi đi đường trường, bộ tời, bạt nóc và giá nóc để phù hợp nhu cầu đi camping. Kể từ lúc mua xe, Hoàng Nam đã mang xe đi camping tổng cộng 4 lần.

Xe trang bị hai cầu cứng tương tự Land Cruiser LC80, hay những mẫu xe hiện đại ngày nay như Suzuki Jimny hay Jeep Wrangler.

Chiếc Toyota Land Cruiser LC105 này dùng động cơ xăng 1FZ-FE, 6 xy-lanh thẳng hàng, dung tích 4.5L, cho công suất 221 mã lực, kết hợp hộp số sàn 5 cấp và hệ dẫn động bốn bánh.

Xe tiêu thụ 14-15 lít/100km khi đi đường trường, và đi nội thành khoảng 23-24 lít/100km. Hoàng Nam cho biết, với một bình xăng đầy 95 lít khi đi trong nội thành TPHCM, Land Cruiser LC105 chỉ đi được hơn 400km. Do đó, bạn trẻ sinh năm 2000 ít khi sử dụng chiếc xe cho mục đích đi lại hàng ngày.

Cốp xe mở sang hai bên cho thấy đây là phiên bản Standard. Xe có 5 chỗ ngồi, nặng khoảng 2,2 tấn.

Nội thất vẫn còn nguyên bản. Các bề mặt các xuống cấp theo thời gian nhưng không đến mức quá tệ với một chiếc xe nhiều năm tuổi.

"Do nội thất Land Cruiser LC105 dùng nhiều nhựa cứng nên nhìn như nội thất xe tải, nhưng bù lại là bền bỉ theo thời gian. Giữa các chi tiết chưa có độ rơ, và không kêu lọc cọc khi xe chạy trên đường", Hoàng Nam cho hay.

Cụm đồng hồ gồm nhiều đồng hồ analog rất cơ bản.

Bề mặt da bọc ghế đã sờn tróc ở một số vị trí.

Theo chủ xe, điểm trừ lớn nhất trên Land Cruiser LC105 là thiếu các công nghệ an toàn. Xe không có túi khí, không có chống bó cứng phanh ABS, không có phân phối lực phanh điện tử, không có cân bằng điện tử, những thứ vốn đã trở thành cơ bản với ô tô mới. Do đó, việc lái xe đường dài vẫn có những nỗi lo nhất định.

"Có lần mình đạp phanh hơi sâu một chút mà đã nghe thấy tiếng lết bánh trên mặt đường. Do đó, khi đi cao tốc hay quốc lộ, mình đều chạy dưới tốc độ giới hạn và không dám bám làn đường bên ngoài", Hoàng Nam kể.