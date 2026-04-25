Hyundai Palisade giảm sâu 170 triệu đồng, giá ngang SUV cỡ D

Nhiều đại lý thông báo, từ ngày 24/4, Hyundai Palisade được nhà sản xuất áp dụng giá bán lẻ đề xuất mới, giảm 160-170 triệu đồng trên tất cả các phiên bản. Chi tiết như sau:

Phiên bản Giá cũ Giá mới Mức giảm Exclusive (7 chỗ) 1.469.000.000 1.299.000.000 170.000.000 Exclusive (6 chỗ) 1.479.000.000 1.309.000.000 170.000.000 Prestige (7 chỗ) 1.559.000.000 1.399.000.000 160.000.000 Prestige (6 chỗ) 1.589.000.000 1.429.000.000 160.000.000

Giá bán lẻ đề xuất mới của Hyundai Palisade (Đơn vị: Đồng).

Giá bán mới của Hyundai Palisade đang dễ tiếp cận ngang một dòng SUV hạng D như Ford Everest (1,099-1,545 tỷ đồng), dù mẫu xe Hàn Quốc được định vị ở phân khúc SUV hạng E. Cùng nhóm cạnh tranh với Palisade, xe Volkswagen Teramont đang có giá niêm yết 2,138 tỷ đồng.

Trước đó, Hyundai Palisade thường xuyên có ưu đãi giảm giá lên tới 200 triệu đồng. Nhưng việc điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất sẽ giúp khách hàng tiết kiệm thêm một khoản tiền phí đăng ký, do lệ phí trước bạ nộp lần đầu được tính theo giá niêm yết của xe.

Hyundai Palisade hiện hành được lắp ráp trong nước, lần đầu ra mắt khách Việt vào năm 2023 (Ảnh: TC Motor).

Động thái điều chỉnh giá niêm yết này khá giống với việc xả kho, bởi thế hệ mới của Palisade đang rục rịch ra mắt Việt Nam. Phía đại lý cho biết, Palisade 2026 có thể được giới thiệu trong quý III, nhưng theo một số nguồn tin, hãng sẽ phân phối song song cả thế hệ mới lẫn thế hệ cũ.

Theo giới chuyên gia, nguyên nhân chính có thể do thế hệ mới của Palisade nhiều khả năng sẽ không còn động cơ dầu vốn được khách Việt ưa chuộng, tương tự Santa Fe hiện hành. Tại thị trường quốc tế, mẫu SUV cỡ lớn này chỉ có tùy chọn thuần xăng, hoặc hybrid.

Hyundai Palisade 2026 dài 5.060mm, rộng 1.980mm và cao 1.805mm (Ảnh: Cars US News).

Ở thế hệ mới, Hyundai Palisade 2026 sở hữu vóc dáng hầm hố, góc cạnh hơn hẳn so với phiên bản hiện hành. Kích thước của mẫu SUV cỡ lớn này cũng có sự thay đổi, dài hơn 65mm và tăng 70mm về chiều dài cơ sở, hứa hẹn sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn.

Trang bị của Hyundai Palisade 2026 dành cho Việt Nam chưa được hé lộ. Nếu tương tự xe tại thị trường quốc tế, nội thất của xe sẽ có cấu hình 7 chỗ hoặc 8 chỗ tùy phiên bản.

Trong đó, bản 7 chỗ có hàng ghế giữa kiểu thương gia, với bệ tỳ tay riêng biệt, đi kèm tính năng chỉnh điện, massage.

Ở khu vực người lái, Hyundai Palisade 2026 được trang bị vô lăng kiểu mới, sang trọng hơn, nhưng gây liên tưởng tới trang bị của các dòng xe Land Rover. Bảng táp-lô được thiết kế liền khối, tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm cùng kích cỡ 12,3inch.

Những trang bị tiện nghi được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên xe khi mở bán tại Việt Nam gồm: cổng sạc USB-C công suất 100W có thể dùng để sạc laptop, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, 14 loa Bose, hệ thống ra lệnh bằng giọng nói dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) (Ảnh: Cars US News).

Về khả năng vận hành, Hyundai Palisade 2026 tại thị trường quốc tế có 2 tùy chọn động cơ mới. Đầu tiên là máy xăng, tăng áp, dung tích 2.5L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, sản sinh công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 422Nm.

Thứ hai là hệ truyền động hybrid, gồm động cơ xăng tương tự cấu hình trên nhưng có thông số 262 mã lực và 353Nm, kết hợp với một mô-tơ điện (73 mã lực và 264Nm), hộp số tự động 6 cấp và bộ pin có dung lượng 1,65kWh. Theo nhà sản xuất, phiên bản này có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 7,69 lít/100km.

Cụm đèn hậu LED sở hữu thiết kế phân tầng tương tự cụm đèn LED định vị ban ngày phía trước (Ảnh: Cars US News).

Việc phân phối song song hai thế hệ của Palisade hứa hẹn sẽ đáp ứng được đa dạng nhu cầu của khách Việt. Thế hệ hiện hành của Palisade được điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất không hẳn sẽ "dẫm chân" Santa Fe dù mẫu xe này đang có giá bán niêm yết dao động 1,069-1,365 tỷ đồng.

Nguyên nhân là bởi trong nhiều tháng gần đây, Hyundai Santa Fe liên tục có ưu đãi giảm giá lên tới 200 triệu đồng, đưa "giá trần" thực tế hạ xuống dưới 1,2 tỷ đồng. Khoảng cách này vẫn đủ an toàn với giá bán mới của Palisade.

Sau quý I, Hyundai Palisade ghi nhận lũy kế doanh số 323 xe, tăng 69,1% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ ưu đãi lớn, nhưng chưa thực sự ấn tượng so với các sản phẩm khác trên thị trường. Dù vậy, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện sức tiêu thụ trong thời gian tới, đặc biệt khi giá bán lẻ đề xuất đã dễ tiếp cận hơn.