Hyundai Accent giảm giá tới 40 triệu đồng vẫn bán thua Mazda2 trong tháng 9

Trong tháng 8, doanh số của Hyundai Accent giảm mạnh, tạo cơ hội cho Mazda2, giúp mẫu xe Nhật lần đầu bán vượt đối thủ Hàn Quốc. Sang tháng 9, sức tiêu thụ của các mẫu sedan hạng B đa phần đều tăng trưởng theo xu thế chung của thị trường bao gồm Accent, nhưng vẫn không thể vượt qua Mazda2.

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor cho thấy doanh số của Hyundai Accent tăng 22,3% trong tháng 9, đạt 406 chiếc; trong khi Mazda2 có doanh số tăng 8,3%, đạt 432 xe. Cả hai mẫu xe vẫn giữ nguyên xếp hạng 3 và 4 trong phân khúc xe gầm thấp này.

Phân khúc này còn Nissan Almera nhưng không được hãng công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đáng chú ý trong tháng 9, Hyundai Accent có ưu đãi giảm giá lên tới 40 triệu đồng từ nhà sản xuất, trong khi Mazda2 không có khuyến mại cạnh tranh. So với đối thủ, mẫu xe Nhật có lợi thế giá rẻ (khởi điểm từ 418 triệu đồng), nhưng không gian nội thất kém rộng rãi là điểm trừ.

Mazda2 sở hữu chiều dài cơ sở đạt 2.570mm, thấp hơn mức trung bình 2.600mm của đa phần các đối thủ. Về lý thuyết, không gian nội thất của mẫu xe này sẽ có phần eo hẹp hơn (Ảnh: Mạnh Tráng).

Trong khi đó, vị trí số 1 của phân khúc sedan hạng B trong tháng 9 lại thay đổi, không còn là Honda City mà là Toyota Vios. So với tháng 8, doanh số của Vios tăng trưởng tới 78%, đạt 1.292 chiếc; trong khi City lại giảm tiêu thụ tới 58,2%, đạt 475 xe và tụt xuống thứ hạng 2.

Honda City là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan hạng B ghi nhận doanh số sụt giảm ở tháng 9, dù vẫn được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hai mẫu xe còn lại là Mitsubishi Attrage và Kia Soluto vẫn giữ nguyên thứ hạng. Trong đó, Kia Soluto tiếp tục xuất hiện trên danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất thị trường.

Trong tháng 9, phân khúc sedan hạng B đón chào sự xuất hiện của Skoda Slavia. Mẫu xe này cũng được lắp ráp trong nước và ngay lập tức được nhà sản xuất hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ nhằm cạnh tranh, giúp giá niêm yết nguyên bản dao động 468-568 triệu được hạ xuống 421-511 triệu đồng.