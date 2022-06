"Huyền thoại" Jeep lại lật nhào trong bài kiểm tra an toàn

Dù đã được nâng cấp tập trung vào vấn đề này, nhưng mới đây, chiếc Jeep Wrangler 4 cửa phiên bản 2022 vẫn bị lật trong bài thử nghiệm va chạm của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS).

Cụ thể, chiếc SUV trứ danh đã lật sau khi đâm vào chướng ngại vật trong bài thử nghiệm va chạm góc nhỏ phía trước, bên ghế lái. Mặc dù khung an toàn xung quanh tài xế đã làm tốt nhiệm vụ và dây đai an toàn đã kiểm soát được chuyển động của hình nộm, nhưng chiếc xe chỉ được xếp loại "Trung bình" (Marginal) - mức thấp thứ hai của IIHS, chỉ trên mức "Kém" (Poor).

Chiếc Jeep Wrangler 2022 phiên bản 4 cửa đã lật nhào trong bài kiểm tra an toàn (Video: IIHS).

IIHS lưu ý rằng một chiếc xe bị lật nghiêng sẽ tăng nguy chấn thương và bị văng ra khỏi xe cho người ngồi trên đó, đặc biệt là khi Jeep Wrangler có thiết kế cửa và nóc xe có thể tháo rời.

Ngoài việc chiếc xe lật nhào, bài thử nghiệm va chạm cũng cho thấy khi xảy ra va chạm góc nhỏ, có nguy cơ khá cao là chân tài xế sẽ bị chấn thương. Ngoài ra, túi khí bên đã không bung, tức là có nguy cơ chấn thương vùng đầu.

Kết quả này đáng chú ý vì cách đây hai năm, chiếc Jeep Wrangler 4 cửa 2019 cũng đã bị lật trong bài thử nghiệm va chạm này. IIHS cho biết, tập đoàn Stellantis (trước đây là FCA) đã tập trung xử lý vấn đề này sau bài thử nghiệm đầu tiên. Tuy nhiên, có vẻ tình hình không được cải thiện.

Chiếc Jeep Wrangler 2019 cũng bị lật trong bài thử nghiệm an toàn cách đây hai năm (Video: IIHS).

Trước đó, mẫu Jeep Wrangler thế hệ trước - phiên bản trước 2018 đã được xếp hạng "Tốt" trong bài thử nghiệm va chạm góc nhỏ. Phải đạt xếp hạng này thì một mẫu xe mới được đưa vào danh sách Top Safety Pick của IIHS.

Để được chứng nhận Top Safety Pick+ hoặc Top Safety Pick, các xe phải đạt xếp hạng "Tốt" ở 6 bài thử nghiệm va chạm khắc nghiệt, trong đó có bài thử nghiệm va chạm góc nhỏ phía trước bên ghế phụ. Năm 2019, các xe chỉ cần đạt mức "Có thể chấp nhận được" (Acceptable) là đã đạt tiêu chuẩn Top Safety Pick.

"Đâm trực diện góc nhỏ" (overlap test) là nội dung thử nghiệm an toàn khó nhất của IIHS, được áp dụng từ năm 2012. Theo đó, từng xe sẽ đâm trực diện (phía ghế lái) vào một chướng ngại vật nhỏ, mô phỏng trường hợp đâm gốc cây, cột điện hoặc một góc của xe khác..., để kiểm tra độ an toàn về kết cấu của khoang lái. Ngoài ra, bài thử nghiệm này giúp nhận biết các trang bị an toàn như túi khí trước và bên phía ghế lái có ở đúng vị trí cần thiết để bảo vệ tài xế khi xảy ra va chạm hay không.

Khung xếp loại của IIHS gồm 4 bậc: Tốt (Good), Có thể chấp nhận được (Acceptable), Trung bình (Marginal), và Kém (Poor).