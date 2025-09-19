Mô tô điện thể thao Honda chạy 130km/lần sạc, giá quy đổi 470 triệu đồng

Honda vừa hé lộ những hình ảnh và thông tin đầu tiên về mô tô thể thao chạy điện “đầu tay” do chính hãng phát triển. Xe mang tên WN7, là bản thương mại của EV FUN Concept - nguyên mẫu ý tưởng (concept) ra mắt lần đầu tại triển lãm EICMA 2024.

Tên gọi WN7 xuất phát từ ba ký tự: “W” trong “Be The Wind” (tạm dịch: “Như cơn gió”), “N” trong “Naked” (tức naked-bike) và số 7 tượng trưng cho cấp độ sức mạnh.

Về khả năng vận hành, động cơ điện làm mát bằng dung dịch, dẫn động bánh sau sản sinh công suất tối đa 67 mã lực, mô-men xoắn cực đại 100Nm - tương đương mẫu mô tô 1.000cc Honda CB1000 Hornet. Tốc độ tối đa trên 110km/h.

WN7 là mô tô “phân khối lớn” hiếm hoi của Honda dùng dây curoa như xe tay ga (Ảnh: Honda).

Bộ pin lithium-ion nằm cố định ở vị trí thông thường của động cơ đốt trong, cung cấp tầm hoạt động lên đến hơn 130km sau mỗi lần sạc.

Cổng sạc CCS2 giống hầu hết ô tô điện tại Việt Nam, hỗ trợ sạc nhanh với thời gian nạp từ 20% lên 80% là khoảng 30 phút. Nếu sử dụng bộ sạc treo tường tại nhà 6kW, người dùng mất 3 tiếng để sạc từ 0% lên 100%.

Nhà sản xuất sẽ bổ sung biến thể mạnh 15 mã lực, hướng tới nhóm khách hàng chỉ có giấy phép lái xe A1 của châu Âu (Ảnh: Honda).

Mẫu naked-bike chạy điện giữ lại gần như toàn bộ thiết kế của EV FUN Concept, song đã được trau chuốt và bo tròn mềm mại hơn. Xe không có tay côn nhưng Honda vẫn bố trí tay phanh trước ở bên phải tay lái. Bàn đạp phanh sau cũng bên phải, chứ không lắp tay phanh ở hai bên tay lái như xe tay ga truyền thống.

Phanh đĩa đôi phía trước và đĩa đơn phía sau đều đi kèm cùm phanh do Nissin cung cấp. Bộ mâm 5 chấu kép ấn tượng song hành với gắp đơn phía sau. Phuộc trước hành trình ngược (USD) Showa SFF-BP quen thuộc trên các dòng mô tô Honda 500-650 phân khối.

Khách hàng có thể lựa chọn giữa ít nhất ba tùy chọn màu sắc. Gương gù có sẵn theo xe.

Điểm trừ là WN7 có khối lượng bản thân lên tới 217kg, nặng hơn CB650R (206kg) và cả CB1000 Hornet (211kg) (Ảnh: Honda).

Danh sách tiện nghi và tính năng an toàn bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và kiểm soát lực kéo (TSC), đèn full-LED, chìa khóa thông minh, bảng đồng hồ TFT 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh Honda RoadSync. Hệ thống kiểm soát hành trình (cruise control) tự động giữ tốc độ ổn định mà người lái không cần vặn ga.

Honda hứa hẹn trải nghiệm lái độc đáo và “giàu cảm xúc”, kết hợp giữa yếu tố êm ái, mượt mà đặc trưng trên xe điện và cảm giác hòa hợp với cỗ máy.

Tương tự CUV e: tại Việt Nam, WN7 sở hữu chế độ hỗ trợ lùi xe (số R) (Ảnh: Honda).

Toàn bộ thông tin chi tiết của Honda WN7 sẽ được công bố tại triển lãm EICMA 2025, diễn ra vào đầu tháng 11/2025.

Tại thị trường Italy, Honda WN7 có giá lăn bánh 15.190 Euro (tương đương 474 triệu đồng), vượt xa mức 10.390 Euro của CB1000 Hornet. Xe dự kiến đến tay khách hàng từ quý I/2026.

Sản phẩm này không phải mẫu mô tô điện đầu tiên mang “mác” Honda. Vào tháng 6, liên doanh của hãng xe Nhật Bản và Wuyang (Trung Quốc) đã giới thiệu E-VO dành riêng cho đất nước tỷ dân, sử dụng động cơ điện 21,2 mã lực và có phạm vi di chuyển 120-170km/lần sạc, tùy phiên bản.

Tại Việt Nam, Honda đang phân phối xe gắn máy điện ICON e: có giá từ 26,9 triệu đồng, đồng thời triển khai chính sách cho thuê đối với xe máy điện CUV e: với mức phí 1,5 triệu đồng/tháng. Thương hiệu này cũng đang đẩy mạnh mảng xe phân khối lớn tại nước ta với tổng cộng 16 sản phẩm.

Trong bối cảnh Nhà nước dần có lộ trình hạn chế các dòng xe hai bánh sử dụng nhiên liệu hóa thạch, Honda WN7 hứa hẹn thêm "rộng cửa" xuất hiện tại Việt Nam trong tương lai.