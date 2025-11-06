Honda Việt Nam giới thiệu SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS 2026

Sự kiện “Khai phá dấu ấn độc bản” diễn ra tại Thiso Mall Sala, TPHCM từ 4/11 đến hết ngày 9/11.

SH160i/125i 2026: Mọi chuyển động, bừng lịch lãm

Kế thừa từ dòng xe SH, mẫu xe SH160i/125i 2026 mang ngôn ngữ thiết kế đậm chất châu Âu - thanh thoát, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét mạnh mẽ, lịch lãm. Diện mạo mới của xe là tổng hòa của những đường nét thiết kế tinh tế.

SH160i/125i 2026 có giá bán lẻ đề xuất 77,89 - 104,29 triệu đồng (Ảnh: HVN).

Cụm đèn trước được trang bị đồng bộ công nghệ LED hiện đại kế thừa từ mẫu xe SH350i, với thiết kế mới cao cấp, hài hoà cân đối với tổng thể phía trước của xe. Xe được bổ sung màu xanh (trước đó đã áp dụng trên SH350i), bên cạnh màu xám và màu trắng.

SH160i/125i tiếp tục nâng tầm trải nghiệm với động cơ eSP+ 4 van tiên tiến được trang bị đồng bộ trên toàn bộ dải sản phẩm, giúp xe mạnh mẽ hơn, êm hơn và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3 thân thiện với môi trường.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS được trang bị trên 2 bánh ở các phiên bản thể thao, đặc biệt và cao cấp, cho phép người lái tự tin, an tâm trong các tình huống. Hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC cũng được trang bị trên phiên bản phanh ABS, sử dụng cảm biến tốc độ quay ở bánh trước và bánh sau, hỗ trợ chống trượt khi tăng ga đột ngột.

SH160i/125i 2026 là mẫu xe đầu tiên được trang bị màn hình TFT với công nghệ tiên tiến của Honda, mang đến chất lượng hình ảnh rõ nét, mượt mà. Mặt đồng hồ có kích thước 4,2 inch nổi bật trên nền đen cùng thiết kế tối giản, hiện đại.

Xe được trang bị hộc đựng đồ phía trước hoàn toàn mới với dung tích rộng rãi, tích hợp cổng sạc USB loại C tiện dụng, giúp sạc pin điện thoại nhanh chóng.

SH160i được trang bị công nghệ bluetooth kết nối với điện thoại thông minh, với tính năng mới là cảnh báo xe sắp hết nhiên liệu. Khách hàng còn có thể xem tình trạng vận hành, lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng, tiêu hao nhiên liệu thông qua ứng dụng My Honda+. Tính năng OTA update cũng cho phép khách hàng chủ động cập nhật phần mềm.

Air Blade 160/125 2026: Nâng khí chất, khơi tài năng

Air Blade 160/125 2026 ra mắt gồm ba phiên bản cùng logo Air Blade mới vuông vắn được dập nổi tinh xảo và phối màu sáng tạo trên từng phiên bản.

Air Blade 160/125 2026 có giá bán lẻ đề xuất 42,99 - 58,59 triệu đồng (Ảnh: HVN).

Phiên bản thể thao nổi bật với hai tông màu trắng và xám, kết hợp chi tiết ốp màu đỏ cùng tem số 160/125 mới và tem xe "SPORT". Phiên bản đặc biệt được phủ màu đen nhám và xanh nhám, kết hợp tem số dập nổi 3D và logo mạ chrome tối màu. Phiên bản tiêu chuẩn đáp ứng thị hiếu của đại đa số khách hàng với hai tông đỏ bóng và đen bóng.

Thiết kế của Air Blade 160/125 2026 được chăm chút nhằm tăng công năng sử dụng, nổi bật với cụm đèn trước tách tầng độc đáo, kết hợp cụm chiếu sáng và dải đèn định vị chữ V sắc nét. Công nghệ ánh sáng pha lê lần đầu được trang bị trên hệ thống đèn LED giúp nâng cấp cường độ chiếu sáng của đèn pha.

Động cơ eSP+ 4 van tiên tiến trang bị trên tất cả các phiên bản, giúp tăng công suất, vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước được bổ sung trên phiên bản thể thao của Air Blade 125, mang lại cảm giác an tâm cho người lái dù trong trường hợp phanh gấp hay đang đi trên đường trơn ướt.

Cổng sạc USB trong hộc đựng đồ dưới yên được nâng cấp lên loại C kèm nắp chống nước. Dòng xe này vẫn sở hữu những trang bị hữu ích như hệ thống khóa thông minh Smart Key, hộc đựng đồ dưới yên rộng rãi 23,2 lít.

LEAD ABS 2026: Gu hiện đại, đẹp cuốn hút

Mang tinh thần đổi mới, LEAD ABS 2026 được ra mắt với bảng màu mới trẻ trung, hiện đại. Phiên bản đặc biệt sở hữu màu bạc nhám mới, bên cạnh đen và xanh đen. Phiên bản cao cấp tạo điểm nhấn với màu trắng mới kế thừa từ dòng xe cao cấp, trong khi phiên bản tiêu chuẩn giữ màu đỏ thời thượng.

LEAD 2026 có giá bán lẻ đề xuất 40,29 - 46,49 triệu đồng (Ảnh: HVN).

Điểm nổi bật của LEAD ABS 2026 là logo được làm mới. Logo được phối màu bạc ánh kim trên phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Với phiên bản đặc biệt, logo được phối màu vàng ánh kim trên tông màu xe đen mờ và xanh đen, còn trên nền xe bạc mờ, logo được mạ chrome tối màu.

Ở phiên bản đặc biệt, hệ thống phanh ABS được trang bị trên bánh trước giúp xe vận hành an toàn hơn, hạn chế trượt bánh khi phanh gấp. Hộc đựng đồ phía trước cũng được mở rộng đáng kể, được trang bị kèm cổng sạc USB loại C tiện lợi.

Điểm cộng lớn khác đến từ cốp xe trên 37 lít với phiên bản đặc biệt và cao cấp, có thể chứa được hai mũ bảo hiểm cả đầu mà còn có đèn soi sáng. Tấm chia ngăn thông minh được trang bị trên cả 3 phiên bản, giúp việc sắp xếp đồ đạc trở nên gọn gàng. LEAD ABS 2026 cũng được trang bị động cơ thế hệ mới nhất eSP+.

Các mẫu xe SH160i/125i, Air Blade 160/125 và LEAD ABS 2026 sẽ được bán ra thị trường thông qua Hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ tháng 11.