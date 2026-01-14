Honda giới thiệu logo mới dành riêng cho xe điện và hybrid

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết một biểu tượng Honda hoàn toàn mới sẽ bắt đầu xuất hiện trên các mẫu xe điện và hybrid của hãng, đồng thời được sử dụng rộng rãi trên toàn bộ hệ sinh thái kinh doanh ô tô của hãng, từ đại lý đến hoạt động truyền thông và thể thao tốc độ.

Logo chữ H mới, không viền, sẽ bắt đầu xuất hiện trên các mẫu xe Honda từ năm 2027 (Ảnh: Honda).

Biểu tượng chữ H quen thuộc đã được làm mới theo phong cách tối giản, thiết kế không viền. Logo này sẽ chính thức xuất hiện trên các mẫu xe thương mại từ năm 2027, bao gồm xe điện và các dòng hybrid thế hệ mới.

Logo mới của Honda đã xuất hiện lần đầu trên các mẫu concept 0 Series, được công bố vào đầu năm 2024. Mẫu xe thương mại đầu tiên dự kiến sử dụng logo này là Honda 0 SUV, sẽ được sản xuất tại bang Ohio (Mỹ). Ban đầu, mẫu xe này được lên kế hoạch ra mắt vào năm 2026, nhưng mốc thời gian xác nhận cho việc sử dụng logo mới hiện đã được lùi sang 2027.

Sau 0 SUV, Honda sẽ giới thiệu mẫu sedan thuần điện 0 Saloon sử dụng chung nền tảng, cũng được trang bị logo phát sáng phía trước. Mẫu thứ ba là 0 Alpha SUV với định hướng toàn cầu nhưng đặc biệt tập trung vào thị trường Nhật Bản và Ấn Độ.

Không chỉ dừng ở xe thuần điện, Honda xác nhận logo mới cũng sẽ được sử dụng cho loạt xe hybrid thế hệ mới. Trong giai đoạn 2027-2031, hãng dự kiến tung ra 13 mẫu xe sử dụng bản nâng cấp của hệ truyền động e:HEV hứa hẹn có hiệu suất cao hơn, vận hành mạnh mẽ hơn và mức độ tích hợp linh kiện tốt hơn.

Logo mới của Honda đã xuất hiện trên chiếc 0 SUV Concept (Ảnh: Honda).

Như vậy, Honda Prelude (coupe) và Super-One hatchback sắp ra mắt có thể là những mẫu xe cuối cùng vẫn dùng logo hiện tại, trừ khi Honda quyết định cập nhật logo mới cho chúng trong các phiên bản đời sau.

Dù chưa đề cập cụ thể đến các mẫu xe động cơ đốt trong (ICE) trong tương lai, Honda khẳng định nhận diện thương hiệu mới sẽ được triển khai dần trên toàn bộ các dòng xe và các lĩnh vực kinh doanh khác, bao gồm hệ thống đại lý, truyền thông thương hiệu và hoạt động đua xe.

Biểu tượng chữ H đã là dấu ấn của Honda kể từ năm 1963, với các lần thay đổi vào 1969, 1981, 1991 và 2001. Phiên bản mới nhất, lấy cảm hứng từ hình ảnh hai bàn tay đang vươn ra, được Honda mô tả là biểu trưng cho một “cuộc tái lập thương hiệu lần thứ hai”, trong bối cảnh hãng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu rộng sang kỷ nguyên điện hóa.