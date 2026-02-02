Peugeot 2008 thêm bản tiêu chuẩn tại Việt Nam, giá dự kiến 779 triệu đồng

Một tuần trở lại đây, hệ thống đại lý Peugeot tại Việt Nam đồng loạt đăng tải thông tin về phiên bản Peugeot 2008 Iconic với giá dự kiến 779 triệu đồng. Đây sẽ là phiên bản tiêu chuẩn mới của dòng xe này, xếp dưới bản Premium (849 triệu đồng) và GT (899 triệu đồng).

Peugeot 2008 Iconic có giá bán dự kiến 779 triệu đồng (Ảnh: Peugeot Việt Nam).

Theo tài liệu nội bộ của hãng, bản Iconic sẽ lược bớt trang bị và tính năng, bao gồm cốp chỉnh điện, cảm biến áp suất lốp, giá đỡ tablet và bệ tỳ tay hàng ghế sau. Màn hình đồng hồ điện tử 10 inch trên bản Premium cũng bị thay thế bằng đồng hồ analog kết hợp màn hình đa thông tin 3,5 inch.

Bù lại, tùy chọn màu sắc của Iconic đa dạng hơn. Bên cạnh 5 màu sơn giống bản Premium và GT, phiên bản này thêm tùy chọn màu ngoại thất xanh dương Obsession và thêm tùy chọn ghế bọc da màu nâu.

Các thông số khác của 2008 Iconic sẽ tương tự phiên bản Premium. Động cơ 1.2L Turbo PureTech, cho công suất 133 mã lực và mô-men xoắn 230 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS) vẫn được giữ lại.

Tài liệu nội bộ của phiên bản 2008 Iconic (Ảnh: MXH).

Việc bổ sung phiên bản Iconic cho thấy Peugeot muốn 2008 dễ tiếp cận hơn, đặc biệt trong nhóm SUV hạng B động cơ đốt trong.

Với giá bán dự kiến 779 triệu đồng, Peugeot 2008 Iconic đã tiến gần hơn tới Honda HR-V L (750 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross HEV (728 triệu đồng), nhưng vẫn chênh lệch lớn với mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất phân khúc là Mitsubishi Xforce (599-710 triệu đồng).

Tuy vậy, trong bối cảnh người tiêu dùng phân khúc SUV hạng B ngày càng nhạy cảm về giá, lợi thế cạnh tranh của Peugeot 2008 Iconic vẫn chịu sức ép lớn từ các đối thủ có giá bán thấp hơn và chi phí sử dụng dễ tiếp cận.

Theo báo cáo bán hàng của VAMA, Peugeot bàn giao 2.435 xe tới tay khách hàng trong năm 2025, giảm 30% so với năm trước. Đây là mức giảm lớn nhất trong nhóm thương hiệu xe du lịch do THACO phân phối.