Hơn 110.000 ô tô điện Xiaomi bị triệu hồi vì lỗi tự lái gây nguy hiểm

Xiaomi mới đây đã công bố chiến dịch triệu hồi “khủng” với số lượng xe lên tới 116.887 chiếc SU7. Con số này chiếm tới 33% tổng lượng xe bán ra của sản phẩm này (339.421 chiếc) tại Trung Quốc, tính từ cuối năm 2023 đến hết tháng 8/2025.

Những chiếc Xiaomi SU7 được triệu hồi đều thuộc phiên bản tiêu chuẩn (Standard Edition), được sản xuất từ 6/2/2024 đến 30/8/2025. Theo văn bản nộp lên Cơ quan Giám sát Thị trường Trung Quốc (SAMR), những xe này có nguy cơ gây mất an toàn khi sử dụng tính năng tự lái cấp độ 2 trên cao tốc.

Trong một số trường hợp khi tính năng tự lái cấp độ 2 được kích hoạt trên những xe thuộc diện ảnh hưởng, hệ thống có thể không nhận diện, cảnh báo hay phản ứng đầy đủ với những tình huống giao thông bất thường. Điều này gia tăng nguy cơ va chạm, nếu người lái không can thiệp kịp thời.

Xiaomi SU7 có giá bán dao động 215.900-299.900 nhân dân tệ, quy đổi tương đương mức khởi điểm từ 800 triệu đồng và cao nhất lên tới 1,1 tỷ đồng (Ảnh: CarNewsChina).

Nhằm khắc phục lỗi này, Xiaomi dự định cập nhật phần mềm từ xa (OTA) miễn phí cho những xe thuộc diện triệu hồi. Hãng xe Trung Quốc sẽ chủ động thông báo cho người dùng thông qua tin nhắn hoặc ứng dụng điện thoại.

CarNewsChina chỉ ra, từng có tai nạn nghiêm trọng liên quan đến Xiaomi SU7 vào cuối tháng 3, với hệ quả là sự ra đi của 3 sinh viên đại học. Theo điều tra của cơ quan chức năng, chiếc xe gặp nạn khi đang vận hành ở chế độ tự lái, đồng thời thuộc bản tiêu chuẩn (Standard Edition).

Do đó, việc Xiaomi triển khai chiến dịch triệu hồi trên được xem là động thái phản hồi trước sự cố này. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đang chuẩn bị áp dụng những tiêu chuẩn bắt buộc khắt khe hơn với tính năng tự lái cấp độ 2.

Chiếc Xiaomi SU7 trong vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc ở Trung Quốc đã cướp đi 3 tính mạng (Ảnh: CarNewsChina).

Trước khi gặp lỗi liên quan đến hệ thống tự lái, mẫu sedan thuần điện này từng gặp một số vấn đề khác cũng liên quan đến khả năng tự hành, như tính năng đỗ xe tự động. Đáng nói rằng, hầu hết xe bị ảnh hưởng cũng thuộc phiên bản tiêu chuẩn.

Cuối năm 2024, hàng loạt trường hợp Xiaomi SU7 gặp nạn khi tự động ghép vào điểm đỗ, trong đó có nhiều vụ xảy ra nối nhau trong chưa đầy 24 tiếng. Thậm chí, người dùng tại Trung Quốc còn thành lập hội nhóm trên mạng xã hội với tên gọi "Hội những người dùng Xiaomi SU7 bản tiêu chuẩn bị tai nạn".