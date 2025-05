Đoàn xe Xiaomi SU7 rước dâu gặp nạn, 4 chiếc bị tông liên hoàn

Hôm 25/5, 4 chiếc xe điện Xiaomi SU7 đã bị tai nạn liên hoàn ở Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cả 4 thuộc một đoàn xe rước dâu, và hình ảnh về vụ tai nạn được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc, gây tranh luận sôi nổi.

Đội hình rước dâu gồm rất nhiều xe Xiaomi SU7 trước khi gặp nạn (Ảnh: CarNewsChina).

Tài khoản của một số nhân chứng và các video được chia sẻ rộng rãi trên Weibo, tai nạn xảy ra khi chiếc SU7 đi đầu đoàn phanh đột ngột, khiến các xe sau không phanh theo kịp, đâm nối đuôi. Cả 4 chiếc sedan đều được trang trí hoa cưới, đính ruy-băng đỏ và có màu sơn bắt mắt, trong đó có một số chiếc màu hồng.

Sự việc diễn ra trong nội đô vào ban ngày. Các xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi do tai nạn liên hoàn, nhưng may mắn là không có ai bị thương. Tất cả tài xế và người đi cùng đều đã xác nhận an toàn.

Một chiếc SU7 màu hồng trong đoàn xe rước dâu gặp nạn (Ảnh: CarNewsChina).

Vụ tai nạn được đánh giá là một sự cố giao thông không nghiêm trọng, nhưng đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội ở Trung Quốc như Weibo và Douyin, với rất nhiều hình ảnh được chia sẻ. Không ít người đã để lại những bình luận hài hước, cho rằng đây là một tình huống "vui hoá buồn", trong khi một số khác nhận xét lạc quan hơn, nói rằng không ai bị sao là tốt rồi, "vỡ vụn để bình an".

Một số bài đăng nêu ra nghi vấn rằng liệu có phải là hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB) của Xiaomi không hoạt động. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy vụ tai nạn là do lỗi kỹ thuật. Nhiều ý kiến cho rằng tai nạn xảy ra là do điểm đặc trưng của các đoàn xe rước dâu: đi bám đuôi sát nhau, dừng đột ngột, và thiếu sự liên lạc giữa các tài xế.

Việc chạy nối đuôi quá sát nhau được cho là nguyên nhân dẫn tới tai nạn khi có một xe phanh gấp (Ảnh: CarNewsChina).

Gần đây, mẫu Xiaomi SU7 trở thành xe rước dâu được yêu thích ở Trung Quốc vì có thiết kế đẹp mắt, là xe điện, và có nhiều màu sắc. Thường được dùng cùng với, hoặc thay thế các thương hiệu xe sang như Porsche, mẫu SU7 đã trở thành mốt của các đoàn xe rước dâu.

Hiện tại, cảnh sát Hợp Phì chưa có công bố chi tiết về nguyên nhân hay trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn. Trong các vụ tai nạn liên hoàn, luật giao thông Trung Quốc thường quy trách nhiệm cho các tài xế xe chạy phía sau không giữ khoảng cách an toàn với xe đi trước.

Các chuyên gia về an toàn và cơ quan quản lý giao thông thường xuyên khuyến cáo các đoàn xe rước dâu nên giữ khoảng cách an toàn, sử dụng các thiết bị liên lạc trên xe, và nên chú trọng sự an toàn hơn là hình ảnh đẹp.