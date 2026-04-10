Haval ra mắt SUV cỡ lớn, tham vọng cạnh tranh cả Land Cruiser và Defender

Danh mục sản phẩm của Haval, một trong nhiều thương hiệu thuộc Great Wall Motor (GWM), hiện thiếu điểm nhấn, nhưng điều đó sẽ sớm thay đổi. Hãng sẽ ra mắt một mẫu SUV cỡ lớn, với mục tiêu cạnh tranh với các xe như Toyota Land Cruiser and Land Rover Defender.

Haval HX được sơn hai tông màu tạo sự sang trọng khác biệt (Ảnh: GWM).

Hiện được gọi là HX, chưa có tên chính thức, mẫu SUV cỡ lớn này sẽ là sản phẩm đầu bảng của Haval, dự kiến chính thức ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh vào cuối tháng.

Các nhà thiết kế của Haval rõ ràng đã lấy cảm hứng từ một số mẫu xe off-road đình đám nhất, như Defender và Land Cruiser. Điểm nhấn ở đầu xe là cụm đèn vuông vức cỡ lớn, với lưới tản nhiệt màu bạc đơn giản và cản trước bên dưới sơn màu đen.

Ở phía trên kính chắn gió là cảm biến LiDAR, dọc hai bên thân xe là tay nắm cửa cỡ lớn, trụ dày và vòm bánh xe nhô cao vạm vỡ.

Đuôi xe khá bắt mắt, với cụm đèn hậu LED hình chữ nhật, cửa hậu mở ngang, kèm lốp dự phòng treo phía sau.

Nhìn ngang, nửa đầu xe giống Land Cruiser, còn đuôi vuông vức giống Defender (Ảnh: GWM).

Haval HX sử dụng nền tảng GWM One, ban đầu sẽ chỉ có bản hybrid sạc điện (PHEV) kết hợp động cơ 2.0L tăng áp 4 xi-lanh và hai mô-tơ điện. Thông số kỹ thuật cụ thể chưa được công bố, chỉ biết là xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và hộp số tự động 4 cấp.

Giống như nhiều mẫu xe Trung Quốc khác, Haval HX cũng được trang bị các tính năng tự lái, bao gồm hệ thống Navigate On Autopilot hoạt động cả trong đô thị và trên đường cao tốc, cùng tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động.

Đuôi xe được thiết kế vuông vức và dựng cao bề thế (Ảnh: GWM).

Giá bán chưa được công bố, nhưng Haval HX được cho là sẽ có mặt trên thị trường vào quý III. Ngoài Trung Quốc, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ được bán tại các thị trường quốc tế.