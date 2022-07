Hầu hết xe bán tải trượt bài kiểm tra an toàn đơn giản

Nhiều mẫu xe bán tải không có một hệ thống nhắc cài dây an toàn hoạt động hiệu quả (Ảnh minh họa: Agri Cover).

Trong số 10 mẫu xe được đánh giá bởi Viện Bảo hiểm An toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) gần đây, chỉ có duy nhất Toyota Tundra phiên bản crew cab được đánh giá là có hệ thống nhắc cài dây an toàn hoạt động tốt (Good), trong khi có tới 5 mẫu bị xếp hạng Kém (Poor).

"Quan sát tình hình sử dụng dây an toàn của các tài xế tại Mỹ cho thấy người ngồi trên xe bán tải có xu hướng ít cài dây an toàn hơn so với người dùng các loại xe khác", chủ tịch David Harkey của IIHS cho biết. Gần 1/3 trường hợp người đi xe bán tải tử vong trong năm 2020 tại Mỹ xảy ra khi xe bán tải bị lật do tai nạn - tình huống mà dây an toàn đóng vai trò quan trọng do nguy cơ người bị văng khỏi vị trí ngồi, thậm chí văng ra khỏi xe.

IIHS đã triển khai một chương trình xếp hạng mới vào tháng 3 nhằm khuyến khích các nhà sản xuất ô tô cải thiện tính năng nhắc cài dây an toàn.

Theo các tiêu chuẩn liên bang, tính năng nhắc cài dây an toàn phải bao gồm cảnh báo bằng âm thanh kéo dài 4-8 giây và cảnh báo bằng hình ảnh kéo dài ít nhất 60 giây nếu tài xế không cài dây an toàn lúc xe nổ máy. Nghiên cứu của IIHS cho thấy hệ thống nhắc cài dây an toàn gây được sự chú ý cần thiết có thể giúp tăng 34% việc sử dụng dây an toàn ở những người không có thói quen lên xe là cài dây an toàn, từ đó ngăn chặn được khoảng 1.500 ca tử vong mỗi năm.

Để nhận được đánh giá "Tốt" từ IIHS, hệ thống nhắc cài dây an toàn phải có cả cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh trên cụm đồng hồ hoặc màn hình trung tâm khi xe di chuyển với tốc độ tối thiểu 10 km/h và hệ thống phát hiện người ngồi ghế lái hoặc ghế phụ phía trước không cài dây an toàn, hoặc dây an toàn ở hàng ghế thứ hai trước đó đã cài nhưng không siết chặt.

Cùng với những đặc điểm khác, cảnh báo bằng âm thanh phải đủ lớn để nghe được giữa tiếng ồn thông thường bên trong xe và kéo dài ít nhất 90 giây. Phải có ảnh báo bằng hình ảnh cho thấy dây đai an toàn ở hàng ghế thứ hai được sử dụng khi tài xế nổ máy; cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh phải kéo dài ít nhất 30 giây khi dây an toàn hàng ghế thứ hai không cài.

Trong số các xe bán tải được IIHS đánh giá đợt này - tất cả đều là phiên bản crew cab, chỉ có Toyota Tundra đáp ứng được tất cả các yêu cầu.

Hai mẫu xe bán tải cỡ nhỏ - Hyundai Santa Cruz và Nissan Frontier - đáp ứng được các yêu cầu an toàn cho hàng ghế trước nhưng chỉ được xếp hạng "Có thể chấp nhận" (Acceptable) vì không xe nào có tính năng nhắc cài dây an toàn hàng ghế thứ hai.

5 trong số 10 xe bị đánh giá Kém (Poor); đó là Chevrolet Colorado, Chevrolet Silverado 1500, Ford F-150, Ford Maverick và Ford Ranger. Hầu hết trong số này đều có hệ thống nhắc cài dây an toàn phía trước với âm thanh đủ lớn, nhưng tất cả đều ngắn hơn 8 giây - mức tối thiểu để đạt xếp hạng "Trung bình" (Marginal).

Ram 1500 và Toyota Tacoma đạt xếp hạng Trung bình. Cả hai xe này đáp ứng yêu cầu về âm thanh và sự nhắc lại cảnh báo cho hàng ghế trước. Tuy nhiên, âm thanh cảnh báo chỉ kéo dài 30 giây của xe Tacoma là quá ngắn. Trong khi đó, cảnh báo cài dây an toàn trên xe Ram 1500 lại hơi muộn, chỉ kích hoạt khi người ngồi ghế trước không cài dây an toàn ở tốc độ thử nghiệm 40 km/h.