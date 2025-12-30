Hãng ô tô Trung Quốc bị khách hàng tố lừa đảo vì âm thầm cắt giảm radar

Theo trang Economic Information Daily, một số khách hàng phản ánh Xpeng Motors có dấu hiệu lừa đảo, sau khi âm thầm cắt giảm hệ thống radar sử dụng bước sóng milimet của một số mẫu G6, mà không thông báo trước với người dùng.

Tranh cãi này nảy sinh sau khi một người dùng tại Bắc Kinh phát hiện chiếc Xpeng G6 đời 2023 bất ngờ bị thiếu mất hai radar phía trước trong quá trình bảo dưỡng xe. Hai chi tiết này nằm trong “31 cảm biến thông minh” thuộc hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao, được Xpeng tích cực quảng cáo.

Xpeng G6 được định vị ở phân khúc SUV cỡ trung, được phát triển trên nền tảng thuần điện 800V cho khả năng sạc siêu nhanh (10-80% trong dưới 20 phút) (Ảnh: Sina).

Tháng 2/2025, người dùng này đã liên hệ với Xpeng Motors để tìm lời giải thích, thì được đại diện của hãng xe Trung Quốc trấn an, khẳng định hãng đã “đơn giản hóa phần cứng nhưng không ảnh hưởng đến tính năng”, thông qua “công nghệ giám sát bằng AI mới”.

Tuy nhiên, người dùng này lại phát hiện Xpeng đã âm thầm sửa đổi thông tin trong phần hướng dẫn sử dụng điện tử, sau phản ánh trên. Theo vị khách này, hãng xe Trung Quốc đã sửa số radar trên mẫu G6 từ 5 xuống 3 chiếc.

Tình trạng này không mang tính cá biệt mà có xu hướng nhân rộng với những chiếc G6 đã bán ra tại đất nước tỷ dân, dẫn đến 159 khách hàng khác chung tay ký thư yêu cầu bảo vệ quyền lợi vì gặp phải vấn đề tương tự.

Nhiều người dùng cho biết chỉ phát hiện ra xe bị thiếu radar trong quá trình bảo dưỡng hoặc sửa chữa, không được hãng thông báo trước (Ảnh: Guangcai Auto).

Đứng trước câu hỏi từ giới truyền thông Trung Quốc, Xpeng Motors đã thừa nhận “ngắt hoạt động hai radar phía trước” của dòng G6, sau khi nâng cấp hệ thống hỗ trợ lái xe mới. Hãng khẳng định sự thay đổi này đã được thông báo đồng bộ trên các kênh chính thức, và phủ nhận việc lừa dối khách hàng theo phản ánh của người dùng.

Tuy nhiên, những người dùng có xe gặp ảnh hưởng lại từ chối lời giải thích này, tranh cãi rằng việc cắt giảm radar ảnh hưởng nghiêm trọng tới trải nghiệm lái xe. Đặc biệt trong các điều kiện môi trường khó quan sát như: buổi tối, đường hầm, tuyết hay mưa.

Thậm chí, một số khách hàng còn tố chiếc G6 gặp hiện tượng “phanh ma” trên cao tốc, đo lường khoảng cách thiếu chính xác và gặp khó khăn khi cần vượt qua các dòng xe chuyên dụng có kích thước lớn.

Một số chuyên gia luật pháp cho rằng trường hợp của Xpeng Motors mang dấu hiệu lừa đảo tiêu dùng, theo điều 55 tại luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc. Cụ thể, cáo buộc mà hãng xe này đang vướng phải là che dấu thông tin quan trọng ảnh hưởng tới quyết định mua sắm của khách hàng.

Mẫu Xpeng P7+ từng vướng lùm xùm với khách hàng (Ảnh: Economic Information Daily).

Đây không phải lần đầu Xpeng vướng vào cáo buộc tương tự. Tháng 8, trang Economic Information Daily đưa tin về việc Xpeng âm thầm thay thế linh kiện lỗi trên dòng sedan P7+ để tránh bị triệu hồi. Vụ việc này cũng tạo nên làn sóng chỉ trích và phản ứng dữ dội từ người tiêu dùng.