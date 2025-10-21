Komaki FAM - mẫu xe khai mở phân khúc "SUV tay ga" chạy điện tại Ấn Độ

Dòng Komaki FAM có thiết kế 3 bánh, giúp xe cân bằng tốt hơn nhiều so với xe tay ga truyền thống, vì thế phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, đồng thời cũng là lựa chọn lý tưởng cho người cần chở hàng hóa, thiết bị.

Komaki FAM 1.0 và FAM 2.0 được gọi là những chiếc “SUV tay ga dành cho gia đình” đầu tiên của Ấn Độ (Ảnh: Komaki).

Komaki FAM sở hữu khả năng vận hành ấn tượng. Bản FAM 1.0 có thể chạy hơn 100km/lần sạc, còn FAM 2.0 đạt phạm vi lên tới 200km/lần sạc. Cả hai đều dùng pin LiFePO₄ (Lithium Iron Phosphate) nổi tiếng về độ bền, ổn định và an toàn, với tuổi thọ từ 3.000-5.000 chu kỳ sạc, cao hơn hẳn so với pin lithium-ion phổ thông thường dùng cho hầu hết các mẫu xe máy điện.

Tuổi thọ pin cao giúp giảm đáng kể chi phí sử dụng lâu dài, đặc biệt hữu ích cho các hộ gia đình hoặc người chạy giao hàng, vốn thường lo ngại chi phí thay pin sau vài năm.

FAM được thiết kế hướng tới mục tiêu giúp việc di chuyển hằng ngày trở nên tiện nghi và an toàn hơn (Ảnh: Komaki).

Không gian chứa đồ cũng là một trong những điểm gây ấn tượng mạnh. Mỗi chiếc FAM có cốp sau dung tích 80 lít. Bên cạnh đó, xe còn có giỏ phía trước để được nhiều đồ tạp hóa, cặp học sinh hoặc những món hàng nhỏ. Không gian chứa đồ như vậy vượt xa phần lớn xe tay ga hiện nay.

Kết cấu thân xe bằng kim loại khiến chiếc xe tạo cảm giác chắc chắn như SUV cỡ nhỏ. Đèn LED ban ngày và xi-nhan tích hợp giúp tăng khả năng quan sát khi tối trời.

Komaki còn trang bị nhiều tính năng thông minh cho mẫu xe này, như hỗ trợ lùi để dễ đỗ xe, tự động giữ xe (auto-hold) chống trôi dốc, màn hình kỹ thuật số hiển thị tốc độ, mức pin, định vị, thậm chí cả thông báo cuộc gọi.

Komaki cho biết cả hai phiên bản FAM đều có tay ga điều chỉnh lực kéo, phanh tay và phanh chân để đảm bảo khả năng kiểm soát tối đa cho người lái. Cấu trúc ba bánh mang lại sự cân bằng vượt trội so với xe hai bánh, đặc biệt khi ôm cua hoặc đi trên đường gồ ghề, khiến ngay cả những người tay lái non, tay lái yếu cũng cảm thấy tự tin hơn.

Thiết kế 3 bánh khiến mẫu xe này có độ thăng bằng tốt hơn hẳn so với xe 2 bánh (Ảnh: Komaki).

FAM hướng đến hai nhóm khách hàng chính là các gia đình đô thị - muốn có chiếc xe an toàn, rộng rãi, dễ đi lại, và người kinh doanh nhỏ cũng như các đơn vị giao hàng - cần phương tiện di chuyển tiết kiệm và ổn định.

Chiến lược giá được xem là yếu tố quyết định giúp FAM dễ tiếp cận với người mua phổ thông. Theo đó, bản FAM 1.0 có giá 99.000 rupee, tương đương 30 triệu đồng, hướng đến các gia đình muốn chuyển sang xe điện. Trong khi đó, bản FAM 2.0 có giá 127.000 rupee (khoảng 38 triệu đồng), phù hợp với những người có nhu cầu di chuyển nhiều hơn hoặc dùng xe để kinh doanh.

Với mẫu FAM, Komaki đã khai mở một phân khúc thị trường hoàn toàn mới: “SUV Scooter” - xe tay ga lai SUV, kết hợp giữa tính thực dụng, khả năng chở đồ, tầm hoạt động dài và độ an toàn cao. Đây được xem là bước đi táo bạo nhưng hợp thời, mở ra một hướng phát triển mới cho xe điện cá nhân tại Ấn Độ, nơi nhu cầu về những chiếc xe gọn nhẹ, đa năng và bền bỉ chưa bao giờ hạ nhiệt.