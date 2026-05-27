Giới trẻ Mỹ chuộng sedan hơn SUV, hãng xe bắt đầu đổi hướng

Sedan nói riêng và xe gầm thấp nói chung đã dần thất thế trong khoảng 20 năm qua. Nhiều nhà sản xuất ô tô lần lượt khai tử các dòng xe này để tập trung cho crossover, SUV và xe bán tải.

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành nhận định xu hướng chuộng xe gầm thấp có thể đang quay trở lại tại Mỹ.

Mẫu Electra L Concept (Ảnh: Buick).

Theo các nhà phân tích và lãnh đạo doanh nghiệp ô tô, người mua xe dường như đang dần chán SUV. Các số liệu thị trường phần nào lý giải xu hướng này.

Xe cỡ nhỏ rẻ hơn SUV hàng nghìn USD

Dữ liệu của Cox Automotive cho thấy tại Mỹ, xe cỡ nhỏ (compact) có giá trung bình khoảng 27.590 USD, trong khi SUV cỡ nhỏ có giá trung bình 37.514 USD. Ở phân khúc cỡ trung, khoảng cách còn lớn hơn: sedan có giá trung bình 34.069 USD, thấp hơn đáng kể so với mức hơn 50.000 USD của SUV cỡ trung.

Dữ liệu quý I của Edmunds cũng cho thấy sedan cỡ nhỏ và cỡ trung chiếm 14% tổng lượng xe bán ra tại Mỹ.

Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh xung đột địa chính trị tại Trung Đông khiến giá năng lượng biến động, kéo theo nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu được người dùng quan tâm nhiều hơn. Sedan thường có lợi thế về khí động học và trọng lượng nhẹ hơn so với các mẫu xe đa dụng cỡ lớn.

Khách hàng trẻ tuổi cũng tỏ ra quan tâm nhiều hơn đến xe gầm thấp. Nghiên cứu chuyên sâu về ô tô dành cho giới trẻ năm 2025 của công ty nghiên cứu thị trường Escalent EVForward, công bố hồi tháng 2, khảo sát hơn 1.000 người trong độ tuổi 14-19. Kết quả cho thấy 51% hình dung sẽ lái sedan trong tương lai, trong khi 31% chọn SUV và 14% chọn xe bán tải.

Một quy luật quen thuộc dường như đang lặp lại. Sự phổ biến của SUV hiện nay phần nào xuất phát từ việc thế hệ Gen X lớn lên cùng minivan và sedan, nên có xu hướng không muốn mua các mẫu xe quen thuộc trong gara gia đình.

Vì vậy, không khó hiểu khi giới trẻ hiện nay - lớn lên cùng crossover và SUV - lại có xu hướng quay lưng với các dòng xe này.

Nhiều hãng xe cũng muốn trở lại với sedan

Ngành công nghiệp ô tô dường như đang trải qua cảm giác “đổi món” sau nhiều năm tập trung gần như tuyệt đối cho SUV.

Đầu năm nay, Giám đốc thiết kế Ralph Gilles của Stellantis thừa nhận ông đã cảm thấy mệt mỏi với SUV. Nhiều nhà sản xuất ô tô khác dường như cũng có tâm lý tương tự.

CEO Jim Farley của Ford nhiều lần hé lộ khả năng hãng sẽ phát triển thêm sedan trong tương lai. General Motors được cho là đang cân nhắc bổ sung một mẫu sedan mang thương hiệu Buick. Trong khi đó, Honda gần đây cũng đã giới thiệu nguyên mẫu sedan hybrid mới.

Thương hiệu xe sang Infiniti của Nissan cũng chuẩn bị quay lại phân khúc sedan với mẫu thể thao Q50S mới, dự kiến ra mắt vào năm tới.

Theo ông Aaron Bragman, Trưởng văn phòng Detroit của Cars.com, nhiều hãng xe đã rời bỏ phân khúc sedan đến mức đây gần như trở thành một “khoảng trống” trên thị trường.

“Các thương hiệu kỳ cựu như Toyota, Honda, Hyundai hay Kia vẫn còn hiện diện mạnh mẽ. Tuy nhiên, những hãng như Mazda, Nissan, Ford, Chevrolet hay Chrysler hoàn toàn có thể tạo tiếng vang nếu quay lại phân khúc này”, ông Bragman nhận định.

Cảm giác lái vẫn là lợi thế của sedan

Sedan không chỉ có giá bán thấp hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn, mà còn thường mang lại cảm giác lái tốt hơn. Trọng tâm thấp, ít rung lắc thân xe và phản hồi lái trực tiếp giúp sedan tạo cảm giác kết nối mặt đường rõ nét hơn so với crossover hay SUV gầm cao.

Đó không chỉ là quan điểm của những người đam mê xe. Với nhiều người dùng, việc điều khiển một chiếc xe nặng hơn 2 tấn mỗi ngày khó mang lại cảm giác linh hoạt và thú vị như sedan.

Theo Edmunds, sedan cũng có xu hướng thu hút nhóm khách hàng không có xe cũ để đổi, một phần nhờ giá bán dễ tiếp cận hơn với người mua xe lần đầu hoặc người có ngân sách hạn chế.

Một chiếc crossover giúp việc lái xe trở nên thuận tiện hơn. Trong khi đó, sedan lại có thể khiến trải nghiệm cầm lái trở nên thú vị hơn.