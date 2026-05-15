Trì hoãn làm xe điện, Mazda tập trung vào xe hybrid

Mazda chính thức gia nhập danh sách ngày càng dài các nhà sản xuất ô tô đang rút bớt tham vọng điện hóa quá nhanh.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là trong khi các đối thủ như Ford, GM hay Stellantis đang phải gánh những khoản lỗ khổng lồ sau khi đổi hướng, Mazda khẳng định việc điều chỉnh chiến lược của hãng không khiến công ty mất đồng nào. Lý do đơn giản là hãng còn chưa thực sự bắt đầu.

Hãng xe Nhật Bản lùi kế hoạch phát triển xe thuần điện thêm hai năm, đồng thời tập trung mạnh hơn vào các mẫu hybrid (Ảnh: Mazda).

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vừa xác nhận rằng mẫu xe chuyên điện đầu tiên của hãng (không có bản dùng động cơ đốt trong) sẽ bị lùi từ năm 2027 sang ít nhất năm 2029. Thay vào đó, Mazda sẽ chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào xe hybrid và các mẫu sử dụng động cơ đốt trong, đồng thời tiếp tục cẩn trọng theo dõi nhu cầu xe điện toàn cầu.

Cách tiếp cận thận trọng này từng khiến Mazda bị xem là chậm chạp trong cuộc đua điện hóa, nhưng giờ lại cho thấy sự tỉnh táo, đúng thời điểm. Tăng trưởng xe điện đang chậm lại rõ rệt tại nhiều thị trường lớn, bao gồm Mỹ, nơi xe hybrid đang ngày càng thu hút người tiêu dùng.

Mazda cho biết các phiên bản hybrid của CX-50 hiện chiếm khoảng 35-40% doanh số của mẫu xe này, tạo thêm cơ sở để hãng ưu tiên phát triển các dòng xăng lai điện thay vì xe thuần điện.

“Chúng tôi đưa ra quyết định này trước cả khi bắt đầu. Với xe thuần điện, chúng tôi luôn rất thận trọng”, CEO Masahiro Moro của Mazda phát biểu trong buổi công bố kết quả kinh doanh.

Nhiều hãng xe lớn có lẽ ước rằng họ cũng thận trọng như vậy. Trong hai năm qua, hàng loạt nhà sản xuất ô tô lớn đã phải trì hoãn hoặc hủy bỏ các dự án xe điện sau khi đổ hàng tỷ USD vào nhà máy, cơ sở sản xuất pin và dây chuyền lắp ráp, dựa trên những dự báo nhu cầu quá lạc quan.

Ford, GM, Honda, Stellantis cùng nhiều hãng khác đều đã điều chỉnh kế hoạch khi xu hướng thị trường thay đổi, và điều đó khiến họ thiệt hại hàng tỷ USD.

Trong khi đó, Mazda gần như vẫn bảo vệ được túi tiền. Giờ đây, hãng dự kiến cắt giảm gần một nửa khoản đầu tư điện hóa đến năm 2030, từ khoảng 12,5 tỷ USD xuống còn khoảng 7,5 tỷ USD.

Ông Moro cho biết Mazda không phát sinh chi phí xóa sổ tài sản hay suy giảm giá trị đầu tư, bởi hãng chưa thực sự rót lượng lớn tài sản vào sản xuất xe điện.

Thay vào đó, Mazda sẽ dồn nguồn lực để phát triển các mẫu xe hybrid sử dụng thế hệ động cơ Skyactiv-Z sắp ra mắt. Một loạt sản phẩm mới được lên kế hoạch ra mắt từ nay đến năm 2030, trong đó có CX-5 thế hệ tiếp theo với hệ thống hybrid do Mazda tự phát triển, thay vì dùng công nghệ của Toyota như hiện nay.

Dù vậy, Mazda không hoàn toàn từ bỏ xe điện. Hãng vẫn sẽ tiếp tục bán các mẫu thuần điện như 6e và CX-6e, những sản phẩm được phát triển cùng đối tác Trung Quốc Changan.