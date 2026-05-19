Volvo đã đặt mục tiêu chỉ sản xuất xe thuần điện và hybrid vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu đó, Volvo đã tiến hành tái cấu trúc trong những năm gần đây.

Tuyên bố này của Volvo từng được xem là quá tham vọng khi các dòng xe chạy xăng vẫn đang có doanh số tốt; thêm vào đó là nhu cầu về ô tô điện cũng có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, giám đốc kỹ thuật của hãng lại có những nhận định khác.

Volvo XC90 phiên bản mới vừa được bán tại Việt Nam trang bị động cơ hybrid (Ảnh: Volvo).

Ông Anders Bell, Giám đốc kỹ thuật của Volvo, cho rằng tập đoàn đã có những bước tiến xa so với dự đoán của nhiều người về quá trình chuyển đổi từ động cơ đốt trong sang xe thuần điện.

Trong một cuộc phỏng vấn với trang Carbuzz, ông Anders Bell cho biết hiện Volvo không còn vận hành các nhà máy chuyên sản xuất động cơ đốt trong nữa. Vị giám đốc kỹ thuật này khẳng định động cơ đốt trong không còn là “công nghệ cốt lõi của Volvo”.

Ông Anders Bell cho biết, các nhà máy sản xuất động cơ đốt trong trước đây của Volvo đã được bán hoặc chuyển đổi sang sản xuất động cơ điện. Tuyên bố này là lời khẳng định có sức nặng về việc Volvo ngừng đầu tư vào động cơ đốt trong.

Mặc dù Volvo vẫn kinh doanh xe động cơ đốt trong hoặc hybrid, chiến lược lâu dài của hãng xe Thụy Điển vẫn là phát triển các mẫu xe thuần điện.

Tuyên bố của đại diện Volvo được đưa ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô châu Âu đang thúc đẩy việc nới lỏng các quy định về khí thải cũng như điều chỉnh việc cấm xe động cơ đốt trong năm 2035.

Theo trang Autoblog, nhu cầu xe điện trên toàn thế giới đang có dấu hiệu giảm tốc, trong khi những lo ngại về cơ sở hạ tầng trạm sạc đã khiến cho một số nhà sản xuất phải xem lại tốc độ chuyển đổi từ xe xăng sang thuần điện.

Trái lại, Volvo thể hiện sự quyết tâm trên con đường điện hóa sản phẩm của mình. Ông Bell thừa nhận rằng xe chạy xăng vẫn sẽ cần thiết trong tương lai, nhưng các mẫu xe hybrid thế hệ mới của Volvo sẽ cho cảm giác vận hành như xe thuần điện.

Dòng xe thuần điện Volvo EC40 tại Việt Nam (Ảnh: Volvo).

Đáng chú ý, ông Anders Bell cho biết Volvo có thể hợp tác để phát triển công nghệ động cơ đốt trong, thay vì tái khởi động chương trình phát triển động cơ đốt trong.

Các nhà sản xuất ô tô châu Âu đã cảnh báo cơ quan quản lý rằng việc thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, một số quốc gia đã cho thấy quá trình chuyển đổi này có thể diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Ví dụ như Na Uy, xe điện đã đạt tỷ lệ 96% doanh số xe mới, khiến phân khúc xe xăng đang thu hẹp.

Theo Autoblog, Volvo đặt niềm tin vào xu hướng toàn cầu sẽ tiếp tục dịch chuyển sang xe điện. Volvo đã giảm đầu tư cho việc phát triển động cơ đốt trong, thực hiện việc tái cấu trúc nhà máy và đội ngũ kỹ sư theo hướng điện khí hoá sản phẩm.

Trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất ô tô đang cố gắng cân bằng giữa xe xăng, hybrid và xe thuần điện, Volvo vẫn thể hiện rõ cam kết với tương lai điện hóa của ngành ô tô.

CEO Håkan Samuelssone của Volvo tiết lộ, không giống như những hãng xe truyền thống vẫn ghi nhận khoản lỗ liên quan đến xe điện, danh mục xe điện của Volvo đã bắt đầu có lãi. Theo vị CEO này, quá trình sản xuất được tối ưu cùng chi phí pin giảm sẽ giúp khoảng cách về giá giữa xe xăng và xe điện ngày càng thu hẹp.