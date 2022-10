14 hãng xe giới thiệu loạt sản phẩm mới tại Việt Nam Motor Show

Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) được xem là sự kiện lớn nhất ngành xe tại Việt Nam. Chương trình năm nay quy tụ hàng chục hãng xe cùng nhiều thương hiệu trong ngành phụ trợ, hứa hẹn mang đến nhiều sản phẩm nổi bật.

Dự kiến có hơn 120 mẫu xe được trưng bày và giới thiệu tại VMS 2022. Dưới đây là các điểm nhấn của sự kiện.

Brabus

Lần đầu đến với triển lãm, Brabus Việt Nam giới thiệu siêu sedan Brabus B50 được sản xuất dựa trên mẫu xe Mercedes-Benz S 450 4Matic và Brabus G800 được phát triển từ nguyên mẫu G-Class.

Tấm khuếch tán gió trước có thiết kế đặc biệt để giảm lực nâng ở đầu xe giúp Brabus B50 ổn định hơn ở tốc độ cao. Mẫu xe tạo khác biệt so với nguyên mẫu nhờ hai dải LED ở tấm cản trước, bộ la-zăng 21 inch Monoblock M "Platinum Edition", tấm cản sau sắc bén hơn và ống xả thể thao.

Các mẫu xe của Brabus thêm phần mạnh mẽ và hầm hố so với nguyên mẫu (Ảnh: Đình Nam).

Trong khi đó Brabus G800 là đại diện mới nhất trong dòng sản phẩm phát triển từ nguyên mẫu G-Class. Ngoại thất được gắn bộ body kit Brabus Widestar. G800 được trang bị bộ mâm độc quyền Brabus Monoblock Z "Platinum Edition" kích cỡ 24 inch với phần ốp carbon cùng các chấu trên mâm được sơn đen bóng.

Hãng độ Đức còn cung cấp cho khách hàng hàng trăm lựa chọn cá nhân hóa để biến chiếc xe nguyên bản trở thành sản phẩm độc nhất cho riêng mình.

Morgan

Cũng là cái tên mới tại VMS, Morgan dự kiến trưng bày 2 dòng xe mới nhất của mình là Morgan Plus Four và Morgan Plus Six. Dòng xe được sản xuất thủ công từ nước Anh lần đầu tiên đến gần hơn với công chúng Việt.

Các mẫu xe Morgan lần đầu đến gần hơn với công chúng thông qua VMS 2022 (Ảnh: Đình Nam)

Phong cách vượt thời gian, cảm xúc của người lái và hiệu suất hoạt động là ba cá tính nổi bật của dòng xe Plus Four. Bên trong dáng hình hoài cổ của Morgan được củng cố bởi nền tảng hoàn toàn mới và công nghệ dẫn động tân tiến, các thành phần được tinh chỉnh hoặc thiết kế lại để phù hợp với thời đại.

Nhờ khung gầm nhôm CX-Generation thế hệ mới, Plus Six có tự trọng chỉ 1.075 kg và có độ cứng xoắn thân xe tăng 100% so với bản cũ. Khung gầm CX-Generation có tự trọng bản thân chỉ 100kg, giữ nguyên chiều dài cơ sở nhưng nới rộng không gian khoang nội thất của Plus Six so với mẫu Plus Eight.

Toyota

Xe thuần điện bZ4X được Toyota mang đến VMS năm nay (Ảnh: Đình Nam).

Mẫu xe thuần điện bZ4X được Toyota giới thiệu tại triển lãm, thể hiện bước đi đầu tiên trong chiến lược phát triển thêm các lựa chọn xe thuần điện của Toyota toàn cầu.

Hãng xe Nhật cũng mang đến mẫu xe Veloz Cross sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại Việt Nam. Ngoài ra, 7 sản phẩm khác, đặc biệt là dòng xe Hybrid, hứa hẹn hứa hẹn giữ chân khách hàng tại sự kiện.

Audi

Audi Việt Nam ra mắt mẫu Audi e-tron 50 quattro SUV chạy hoàn toàn bằng điện. Đây là mẫu xe điện thứ hai mà thương hiệu Đức mang tới triển lãm, bên cạnh Audi e-tron GT.

Xe điện là điểm nhấn của Audi tại sự kiện (Ảnh: Đình Nam).

Tại VMS năm nay, Audi còn trưng bày tổng cộng 10 dòng xe gồm Audi Q2, Q3, Q5, Q7, Q8, mẫu A7 Sportback, các mẫu sedan A4, A6, và cả Audi A8L quattro limousine vừa ra mắt.

Honda

Điểm nhấn tại gian hàng của Honda là mẫu Civic Type R. Sau triển lãm, sản phẩm dành cho "dân chơi" này dự kiến mở bán với mức giá có thể tới 2,2 tỷ đồng.

Honda Civic Type R có giá dự kiến tới 2,2 tỷ đồng (Ảnh: Đình Nam).

Song song với đó, thương hiệu Nhật Bản cũng trưng bày loạt ô tô phổ thông của mình như Accord, CR-V, HR-V, Civic hay City. Ngoài ra còn là các mẫu motor từ 500c đến 1.100cc theo nhiều phong cách khác nhau, đặc biệt là siêu phẩm RC213V-S được sản xuất giới hạn 213 chiếc trên thế giới.

Jeep - RAM

Gian hàng Jeep-RAM với các mẫu xe hầm hố (Ảnh: Đình Nam).

Ngoài việc trưng bày 4 dòng xe tiêu biểu là Wrangler, Gladiator, RAM 1500 Laramie và RAM TRX, Jeep - RAM ra mắt dòng xe Grand Cherokee L hoàn toàn mới ngay tại triển lãm.

Lexus

LF-Z Electrified - mẫu xe mang cảm hứng tương lai (Ảnh: Đình Nam).

Lần đầu tiên giới thiệu mẫu xe điện ý tưởng LF-Z, sản phẩm đại diện cho chương mới của thương hiệu Lexus. Xe được phát triển trên nền tảng chạy điện hoàn toàn, kết hợp hệ thống lái điện tử, trí tuệ nhân tạo, thu hút sự quan tâm tại VMS 2022.

Các mẫu xe hạng sang như LX 600 VIP và LM 350 4 chỗ cũng được trưng bày, bên cạnh dòng xe Hybrid mới nhất là ES 300h và NX 350h.

Mercedes-Benz

Dòng xe điện hạng sang EQS ra mắt khách Việt tại VMS 2022 (Ảnh: Đình Nam).

Với gian hàng quy mô, Mercedes-Benz mang đến 17 mẫu xe để khách tham quan và trải nghiệm. Điểm nhấn của thương hiệu Đức tại VMS năm nay là việc lần đầu ra mắt EQS - dòng sản phẩm chủ lực trong phân khúc xe điện hạng sang.

Mitsubishi

XFC Concept - mẫu xe ý tưởng thuộc phân khúc SUV đô thị được Mitsubishi giới thiệu tới gần hơn với khách hàng thông qua sự kiện lần này.

XFC Concept được Mitsubishi mang đến VMS 2022 (Ảnh: Đình Nam).

Cùng với những mẫu xe quen thuộc trên thị trường như Pajero Sport, Outlander, Attrage và Xpander, Mitsubishi mang đến mẫu xe đua Triton, chiếc xe sẽ tham gia thi đấu ở giải đua địa hình AXCR diễn ra vào tháng 11 tới đây tại Thái Lan.

MG

MG Việt Nam mang đến hai mẫu xe điện (Ảnh: Đình Nam).

Dần quen thuộc hơn với khách hàng Việt nhưng đây cũng là lần đầu MG tham dự triển lãm ô tô Việt Nam. Thương hiệu giới thiệu 4 sản phẩm, trong đó có hai mẫu xe điện đại diện cho tương lai của MG là MG Marvel R, All-New MG4, bên cạnh hai sản phẩm đã mở bán trước đó là MG ZS và MG5.

Subaru

Forester có phiên bản mới cho khách Việt (Ảnh: Đình Nam).

Tại Vietnam Motor Show, Subaru Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe WRX và WRX Wagon hoàn toàn mới, đồng thời trưng bày Outback, BRZ. Giới thiệu bản nâng cấp cho Forester cũng là một hoạt động đáng chú ý của thương hiệu Nhật trong sự kiện lần này.

Volkswagen

Tiguan và Touareg góp mặt tại gian triển lãm (Ảnh: Đình Nam).

Volkswagen chính thức ra mắt Tiguan và Touareg mới tại Vietnam Motor Show 2022. Khu vực triển lãm cũng trưng bày mẫu SUV full-size Teramont và mẫu xe gầm cao đô thị T-Cross.

Tiguan mới là chiếc SUV 7 chỗ đa năng nhất của thương hiệu Volkswagen và gặt hái được nhiều thành công trên thế giới. Trong khi đó, Touareg là mẫu flagship hàng đầu trong gia đình SUV của thương hiệu Đức.

Volvo

Gian hàng Volvo với dải sản phẩm quen thuộc của nhà sản xuất Thụy Điển (Ảnh: Đình Nam).

7 mẫu xe mới được Volvo mang đến sự kiện đều là xe Hybrid hoặc Mild Hybrid nằm trong gói trang bị cao cấp nhất của Volvo trên toàn cầu.