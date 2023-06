Giảm giá cả trăm triệu đồng, mẫu sedan hạng B này vẫn đắt hơn Mazda CX-5

Tham khảo một số đại lý, Volkswagen Virtus đang được chào bán với chính sách khuyến mại 100% lệ phí trước bạ. Chương trình này cho phép trừ thẳng vào giá bán, tương đương với mức giảm 95-128 triệu đồng, áp dụng cho cả 2 phiên bản xe phân phối tại Việt Nam.

Sau ưu đãi, giá bán thực tế của mẫu xe này còn từ 854 triệu đồng (bản Elegance) và cao nhất lên là 941 triệu đồng (bản Luxury). Thậm chí, có nơi còn sẵn sàng tặng thêm lệ phí đăng ký biển số (tối đa 20 triệu đồng) và bảo hiểm thân vỏ, nâng tổng giá trị ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

Volkswagen Virtus được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ, lần đầu ra mắt Việt Nam vào 3/2023 (Ảnh: Văn Toàn).

Ưu đãi "khủng" nhưng Virtus không đủ khiến nhiều khách Việt quan tâm. Lý do là giá thực tế của mẫu xe này vẫn đắt hơn đáng kể so với các mẫu sedan hạng B phổ thông tại Việt Nam. Thậm chí, tầm tiền của Virtus còn đắt hơn hơn một mẫu crossover cỡ C như Mazda CX-5 (cao nhất 922 triệu đồng).

Volkswagen Virtus sở hữu giá bán cao do hãng xe Đức định vị thương hiệu ở mức "tiệm cận sang". So với các đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc giá khoảng 500-600 triệu đồng như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent thì Virtus vẫn có một số trang bị cao cấp hơn.

Khách mua Volkswagen Virtus sẽ là những người thực sự ưa thích thương hiệu Đức này (Ảnh: Huy Cường).

Volkswagen Virtus sở hữu hệ thống đèn LED, trong đó đèn pha có tính năng tự động bật/tắt, điều chỉnh khoảng sáng. Mâm hợp kim 16 inch. Nội thất có bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí 10 inch kết nối điện thoại không dây, điều hòa tự động, cửa sổ trời, sạc điện thoại không dây…

Bên dưới nắp ca-pô, Virtus được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.0L, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 178Nm.

Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là tính năng chống trượt khi tăng tốc, hỗ trợ trả lái thông minh, kiểm soát cự ly đỗ xe, khóa vi sai điện tử (Ảnh: Văn Toàn).

Với hạn chế về kích thước so với tầm tiền, Volkswagen Virtus khó lòng thuyết phục số đông khách hàng từ bỏ những lựa chọn hấp dẫn khác.

Hiện tại, các sản phẩm ở phân khúc sedan hạng B đều có khuyến mại lớn. Toyota Vios 2023 vừa ra mắt đã giảm giá tới 55 triệu đồng tại đại lý, Hyundai Accent được giảm khoảng 40 triệu đồng, Nissan Almera được tặng 100% lệ phí trước bạ tương đương với mức giảm lên tới 70 triệu đồng, Honda City đời cũ đang được "xả hàng" với tổng ưu đãi lên tới 100 triệu đồng.