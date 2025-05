Gặp lỗi liên quan đến khí thải, Ford Territory bị triệu hồi tại Việt Nam

Mới đây, Ford Việt Nam đã thông báo triển khai chương trình triệu hồi với mẫu Territory. Số lượng xe bị ảnh hưởng là 6 chiếc, được sản xuất tại nhà máy Hải Dương, trong khoảng thời gian từ ngày 4/7/2024 đến ngày 25/7/2024.

Theo nhà sản xuất, đèn báo lỗi động cơ trên 6 chiếc Ford Territory bị triệu hồi có thể bật sáng tại cụm đồng hồ trung tâm. Nguyên nhân được phát hiện là do phần mềm mô-đun điều khiển động cơ không phù hợp, ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy định về khí thải tại Việt Nam.

Theo một số người am hiểu về lĩnh vực ô tô, việc không tuân thủ quy định về khí thải tại Việt Nam có thể hiểu là do lượng xăng đốt nhiều, dẫn đến việc sản sinh khí CO ra môi trường vượt ngưỡng cho phép. Do đó, 6 chiếc Territory gặp ảnh hưởng có thể tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn những chiếc xe thông thường.

Đây là lần đầu tiên Ford Territory bị triệu hồi tại Việt Nam, kể từ khi ra mắt vào năm 2022 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với lỗi liên quan đến phần mềm, khách hàng có thể chủ động mang xe đến đại lý để kiểm tra và cập nhật phần mềm mới. Theo Ford, thời gian cần thiết để khắc phục sẽ "ít hơn nửa ngày làm việc", và có thể được thực hiện ngay tại nhà của khách hàng thông qua dịch vụ sửa chữa lưu động, miễn phí hoàn toàn.

Trong dải sản phẩm của Ford Việt Nam, Territory tuy có doanh số ổn định nhưng chưa thành công chiếm lĩnh phân khúc cạnh tranh, như Ranger hay Everest. Lợi thế của Ford Territory nằm ở không gian rộng rãi, khi sở hữu chiều rộng tương đương một mẫu SUV cỡ D (1.935mm).

Tuy nhiên, việc không đa dạng phiên bản khiến Territory chưa thực sự nổi bật hơn các đối thủ. Thậm chí, dù được hãng giảm giá niêm yết 40 triệu đồng trên tất cả các phiên bản vào cuối năm 2024, hạ giá xuống 759-889 triệu đồng, song Territory vẫn chưa thể tranh giành thị phần của CX-5.

Trong quý I, mẫu xe Mỹ bán được 2.095 xe, vẫn còn khoảng cách với Mazda CX-5 (3.022 chiếc).

Trước Territory, lần phát lệnh triệu hồi gần nhất của Ford Việt Nam diễn ra vào tháng 2, áp dụng với mẫu Explorer. Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, có tổng cộng 4.142 chiếc Explorer gặp ảnh hưởng, được sản xuất tại Mỹ trong giai đoạn 2011-2019, gặp tình trạng kẹp giữ ốp bên ngoài trụ A lắp không khớp.

Đây là lỗi liên quan đến vấn đề lắp ráp. Trong quá trình sử dụng, ốp trụ A của những chiếc Ford Explorer thuộc diện triệu hồi có nguy cơ bị lỏng và bong ra, từ đó gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác, làm tăng nguy cơ va chạm.