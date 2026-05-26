Tương tự Mỹ, châu Âu cũng là thị trường rất quan trọng với nhiều hãng ô tô trên thế giới, nơi khách hàng có những sở thích khác biệt. Nhu cầu của người dùng tại thị trường châu Âu cũng có thể khiến một hãng xe phải thay đổi kế hoạch sản phẩm.

Dòng xe Fiesta (Ảnh: Ford).

Ford là một trong những nhà sản xuất ô tô thành công tại châu Âu. Với tính cạnh tranh rất cao tại thị trường này, Ford đã phải đưa ra những quyết định rất khó khăn để bắt kịp xu thế của người dùng, trong đó có việc khai tử dòng xe Fiesta.

Trong một cuộc phỏng vấn với Motor1, ông Christian Weingaertner, CEO của Ford châu Âu, đã có những chia sẻ về kế hoạch sản phẩm trong tương lai của hãng xe này. Trong đó, truyền thông đặt ra câu hỏi về lý do các mẫu xe từng rất thành công như Focus và Fiesta bị khai tử.

Phiên bản RS của dòng xe Focus (Ảnh: Ford).

Ông Christian Weingaertner cho biết, tại thời điểm đó, Ford phải đối mặt với rất nhiều áp lực, trong đó có cả những quy định khắt khe về khí thải. Hãng xe Mỹ cho rằng ở thời điểm đó, đầu tư vào xe điện là quyết định đúng đắn.

Tuy nhiên, vị CEO này nhấn mạnh, Focus và Fiesta là những cái tên đem lại rất nhiều vinh quang cho Ford. Hãng không loại trừ khả năng sẽ đưa trở lại hai mẫu xe này trong tương lai.

Ông Christian Weingaertner cũng nhấn mạnh việc Focus và Fiesta đã đạt được những thành công vang dội ở một số giải đua đường trường và phân khúc xe du lịch phổ thông. Đây cũng là yếu tố quan trọng để cân nhắc về tương lai của hai dòng xe này.

Ford châu Âu đang lên kế hoạch hợp tác với một số hãng xe khác để sản xuất ô tô. Có tin đồn rằng Ford đã làm việc với tập đoàn Geely trong quá trình tái cấu trúc dải sản phẩm. Tuy nhiên, ông Christian Weingaertner đã nhanh chóng bác bỏ thông tin này và cho biết hãng đang làm việc với nhiều đối tác khác.

Mới đây, hãng xe Mỹ đã công bố kế hoạch ra mắt 5 mẫu xe mới vào năm 2029. Theo ông Christian Weingaertner, mẫu xe điện cỡ nhỏ mới của Ford sẽ sử dụng nền tảng AMPR của Renault, nhưng vẫn đậm chất Ford về thiết kế, trang bị và trải nghiệm lái.

Tại Việt Nam, nhà máy Ford tại Hải Dương đã dừng lắp ráp dòng xe hạng B Fiesta vào năm 2018 và mẫu hatchback Focus vào năm 2019. Việc dừng lắp ráp hai dòng xe này tại Việt Nam là một phần trong chiếc lược sản phẩm toàn cầu của tập đoàn Ford.