Ford không muốn phải cạnh tranh với xe điện Trung Quốc trên "sân nhà"

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh Fox News, vị CEO này cho rằng không nên mở cửa cho xe điện Trung Quốc vào Mỹ để bảo vệ ngành công nghiệp ô tô trong nước.

Ô tô điện Trung Quốc rất cạnh tranh về giá và công nghệ (Ảnh: InsideEVs).

Ông Farley lặp lại những lo ngại từng được nêu ra trước đây bởi ngành ô tô và chính phủ Mỹ - dưới cả thời Tổng thống Joe Biden lẫn Donald Trump. Quan điểm này cho rằng Trung Quốc đã trợ cấp rất nhiều cho ngành ô tô trong nước, đồng thời tạo ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất.

“Không thể có một cuộc cạnh tranh công bằng”, ông Farley nhận định.

Trung Quốc hiện có hơn 100 công ty sản xuất ô tô điện. Trong đó, nhiều doanh nghiệp, như BYD hay Xiaomi, có thể sản xuất xe với chi phí rẻ hơn các công ty Mỹ, và trong nhiều trường hợp còn có nhiều tính năng hơn.

Điều này đã dẫn tới cho cuộc chiến giá khốc liệt tại Trung Quốc. Ngày càng nhiều mẫu xe như vậy đang được xuất khẩu sang châu Âu và Canada, khi các thị trường này cởi mở hơn với xe Trung Quốc, còn ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc thì tìm kiếm đầu ra mới.

“Thị trường nội địa của họ là 29 triệu xe, nhưng năng lực sản xuất tại quốc gia đó vượt quá 50 triệu xe. Họ có đủ công suất để đáp ứng toàn bộ nhu cầu sản xuất và doanh số xe tại Mỹ”, ông Farley nói.

Farley cũng đề cập đến rủi ro về “an ninh mạng và quyền riêng tư” từ xe Trung Quốc, cho rằng các mẫu xe này có camera có thể thu thập rất nhiều dữ liệu. Chính phủ Mỹ cũng đồng tình với quan điểm này. Dưới thời chính quyền ông Biden, Mỹ đã ban hành quy định cấm công nghệ kết nối có nguồn gốc Trung Quốc trên ô tô vì lý do đó.

CEO Ford cũng bình luận về chính sách mới của Canada, theo đó cho phép một số lượng nhỏ xe Trung Quốc nhập khẩu với mức thuế thấp hơn. “Tôi thực sự hy vọng chúng ta sẽ không để họ đi qua biên giới”, ông nói.

Đây không phải lần đầu Farley công khai phản đối việc cho phép xe Trung Quốc vào Mỹ. Và ngày càng có nhiều tiếng nói từ cả hai đảng tại Mỹ lên hồi chuông cảnh báo. Trong tháng 3, lãnh đạo của 5 nhóm vận động hành lang ngành ô tô đã gửi thư tới Tổng thống và Bộ trưởng Tài chính Mỹ, kêu gọi chính quyền ngăn các hãng xe Trung Quốc vào Mỹ vì rủi ro cả về kinh tế và an ninh.

Tuy nhiên, vấn đề là kiểu bảo hộ này cũng khiến người mua xe Mỹ không được tiếp cận công nghệ ô tô tốt nhất thế giới.

Trong khi nhiều quốc gia khác đang có công nghệ đổi pin, sạc siêu nhanh megawatt và hàng loạt tính năng độc đáo, các hãng xe nội địa Mỹ lại bàn luận chuyện cắt bỏ radio hay quay về cửa kính quay tay chỉ để giảm giá thành.

Ông Farley coi các hãng xe Trung Quốc là chuẩn mực để so sánh. Ngay cả khi xe của họ chưa thể bán tại Mỹ trong tương lai gần, Ford và nhiều hãng xe toàn cầu khác ngày càng phải cạnh tranh với họ trên phạm vi toàn thế giới.

“Ford phải làm phần việc của mình để khiến các mẫu xe của chúng tôi có thể cạnh tranh với xe Trung Quốc, và tôi tin rằng chúng tôi đang làm được điều đó với loạt xe điện giá phải chăng mới sắp ra mắt, được sản xuất tại Kentucky (Mỹ)”, ông nói.