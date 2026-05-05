Trong một bài phỏng vấn với Carsales, Phó chủ tịch Geely Auto International, ông Alex Gu đã có chia sẻ về việc điện hoá xe Ford. Khi được hỏi việc hợp tác với Ford có khả thi không, vị Phó chủ tịch này trả lời: “Tại sao không?”.

Ông Gu cho biết thêm, các thương hiệu ô tô truyền thống phần lớn gặp khó khăn trong việc điện hoá các dòng xe của mình. Việc kết hợp cùng một thương hiệu ô tô khác sẽ là thích hợp trong thời điểm này. Ông Gu cho rằng, xây dựng một nền tảng hoàn toàn mới sẽ mất rất nhiều thời gian và chi phí, việc hợp tác sẽ là phương án tốt.

Theo đại diện Geely, tập đoàn này đang nghiên cứu một nền tảng mới dành riêng cho xe tải điện, và có thể chia sẻ với các nhà sản xuất ô tô khác trên thế giới.

Theo Autoblog, Geely đang có thế mạnh ở xe năng lượng mới. Những mẫu xe trang bị động cơ hybrid của tập đoàn này nổi bật về sức mạnh và lượng khí thải được kiểm soát tốt. Đây cũng chỉ là công thức thành công của dòng bán tải BYD Shark 6.

Tuy nhiên, phía Ford đã ngay lập tức bác bỏ thông tin về việc hợp tác với tập đoàn Geely. Giám đốc điều hành của Ford, ông Jim Farley cho rằng, nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã đưa ra một mối đe doạ cạnh tranh nghiêm trọng.

Vị Giám đốc điều hành này cho biết thêm, các mối quan hệ đối tác sẽ phụ thuộc vào từng thị trường. Dòng Ford Ranger dành cho thị trường Mỹ sẽ tuân theo quy định tại đây, với thị trường Úc hay châu Âu cũng sẽ có những quy định khí thải khác.

Ý tưởng này bắt đầu từ việc dòng xe Ford Ranger sẽ có thể đối diện với các quy định khí thải nghiêm ngặt tại các quốc gia. Ví dụ như tại Úc, Ranger đang là mẫu xe có doanh số cao nhất. Hầu hết khách hàng tại Úc lựa chọn Ranger chạy xăng hoặc dầu. Với việc những tiêu chuẩn khí thải mới có thể được áp dụng tại thị trường này, Ford Ranger có thể bị vượt ngưỡng.

Hiện tại, hãng ô tô Mỹ đã có phiên bản Ranger trang bị động cơ hybrid cắm sạc. Dự kiến, Ford sẽ phải đầu tư mạnh tay cho quá trình điện hoá Ranger hoặc tìm một giải pháp có tính kinh tế hơn.