Doanh số Xiaomi SU7 giảm hơn 99% tại Trung Quốc

Chỉ có 218 chiếc Xiaomi SU7 đến tay khách hàng trong tháng 2 (Ảnh: Reuters).

Theo CarNewsChina, Xiaomi chỉ bàn giao 218 chiếc SU7 trong tháng 2, giảm 99,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là nhà máy đang tái cấu trúc để sản xuất thế hệ mới của mẫu xe này.

CEO của Xiaomi cho biết, SU7 thế hệ tiếp theo sẽ ra mắt vào cuối tháng này, nhưng chưa tiết lộ cụ thể ngày ra mắt. Theo nguồn tin của CarNewsChina, quá trình sản xuất SU7 thế hệ mới đã bắt đầu từ cuối tháng 2, ngay sau khi thế hệ đầu tiên ngừng sản xuất.

Theo một báo cáo từ 21st Century Business Herald, Xiaomi có kế hoạch sản xuất 16.000 chiếc SU7 thế hệ mới trong tháng 3. Sản lượng hiện đạt khoảng 800 xe/ngày. Thương hiệu Trung Quốc sẽ bàn giao xe hàng loạt ngay sau khi SU7 thế hệ mới ra mắt thị trường, giống như cách họ đã làm với SU7 thế hệ đầu tiên và YU7.

Xiaomi SU7 dự kiến có thế hệ mới vào cuối tháng này (Ảnh: Xiaomi).

Như vậy, SU7 thế hệ mới sẽ ra mắt sớm hơn một tháng so với dự kiến. Theo kế hoạch ban đầu, xe sẽ ra mắt vào tháng 4, tức 2 năm sau khi thế hệ đầu tiên trình làng.

Ra mắt vào tháng 4/2024, Xiaomi SU7 có giá khởi điểm 215.900 nhân dân tệ (tương đương 31.300 USD) cho phiên bản pin 73,6kWh và tầm vận hành 700km.

Trong khi đó, thế hệ mới đã bắt đầu nhận đặt hàng từ tháng 1 năm nay với giá 229.900 nhân dân tệ (tương đương 33.300 USD), cao hơn khoảng 6% so với thế hệ cũ.

Xiaomi đã bàn giao 411.837 xe trong năm 2025 và đặt mục tiêu đạt doanh số 550.000 xe mỗi năm từ 2026. Bên cạnh hai mẫu SU7 và YU7, hãng dự kiến ra mắt một mẫu SUV 3 hàng ghế cỡ lớn vào cuối năm nay.