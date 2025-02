Doanh số xe sạc điện toàn cầu tăng mạnh trong tháng đầu năm

Trong năm 2024, đã có 17 triệu chiếc xe điện và hybrid sạc điện đến tay người tiêu dùng, xác lập kỷ lục mới (Ảnh: Audi).

Mới đi qua 6 tuần của năm 2025, nhưng đã có dấu hiệu rõ ràng cho thấy sẽ có thêm một năm bùng nổ của thị trường xe điện và hybrid sạc điện (PHEV). Sau khi đã lập kỷ lục trong năm 2024, với mức tăng trưởng 26% so với năm 2023, doanh số ô tô sạc điện toàn cầu trong tháng đầu tiên của năm 2025 rất lạc quan, tăng trưởng ở tất cả các thị trường lớn.

Theo số liệu của RHO Motion, doanh số toàn cầu của xe điện và xe hybrid sạc điện ước đạt 1,3 triệu chiếc trong tháng 1, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, dù giảm 35% so với tháng 12/2024. Sự sụt giảm mạnh so với tháng 12 năm ngoái chủ yếu do mức giảm 43% ở Trung Quốc - thị trường xe sạc điện lớn nhất thế giới hiện nay.

Sự sụt giảm này cũng không gây bất ngờ, vì tháng đầu tiên của năm 2025 trùng với Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, thời điểm sức mua ô tô thường sụt giảm.

Dù doanh số giảm so với trước đó một tháng, nhưng nếu so với tháng 1/2024 vẫn tăng khá mạnh. Tại Trung Quốc, gần 700.000 chiếc xe điện và hybrid sạc điện đã đến tay người dùng, tăng 12% so với tháng 1/2024. Các thị trường EU, Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA), và Anh quốc cũng ghi nhận doanh số ấn tượng - đạt khoảng 250.000 xe, tăng 21% so với năm ngoái, dù giảm 19% so với tháng liền trước đó.

Đáng chú ý, Đức, thị trường ô tô lớn nhất châu Âu, đã có tín hiệu lạc quan trong tháng 1. Sau năm 2024 đầy khó khăn, khi doanh số lao dốc vì chính phủ nước này bỏ nhiều chính sách ưu đãi dành cho xe điện, Đức đã chứng kiến doanh số xe điện và hybrid sạc điện tăng tới 40% trong tháng 1 vừa qua, so với tháng 1 năm ngoái.

Trong khi đó, Pháp ghi nhận doanh số giảm 52% so với tháng 12, một phần do áp dụng mức thuế mới với xe hybrid sạc điện. Có vẻ như chính phủ Pháp đã vô tình không khuyến khích người dân mua xe sạc điện.

Ở bên kia Đại Tây Dương, khoảng 130.000 xe điện và hybrid sạc điện đã đến tay người dùng tại Mỹ và Canada trong tháng 1, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh số này giảm 28% so với tháng 12/2024. RHO Motion dự đoán rằng việc chính phủ Mỹ siết chặt điều kiện được hưởng ưu đãi thuế 7.500 USD dành cho xe điện có thể sẽ kìm hãm sự tăng trưởng của thị trường xe điện trong cả năm 2025.