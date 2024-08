Doanh số đạt gần 2.600 chiếc, VF 5 Plus là xe bán chạy nhất tháng 7

VinFast cho biết đã bàn giao gần 2.600 xe VF 5 Plus trong tháng 7. Sản phẩm này đã đóng góp lớn vào tổng doanh số hơn 4.000 xe của thương hiệu Việt bán ra trong tháng. Đây là dịp hiếm hoi VinFast chia sẻ về doanh số theo tháng, kể từ khi hãng chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ hồi tháng 8/2023.

Kết quả trên đã đưa VF 5 Plus trở thành mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 7 và tạo khoảng cách lớn với những thứ hạng đứng sau. Các đối thủ xếp sau là Mitsubishi Xforce, Toyota Vios và Mitsubishi Xpander có doanh số tương ứng lần lượt là 1.748 xe, 1.745 xe và 1.492 xe.

VinFast VF 5 Plus có 4 lựa chọn màu cơ bản và 4 lựa chọn màu nâng cao (Ảnh: VF).

Động lực cho doanh số ấn tượng của VF 5 Plus được cho là đến từ nhiều biện pháp kích cầu của hãng xe Việt. Trong đó từ 1/7, VinFast tung bảng màu mới cho sản phẩm này, ngoài 4 màu cơ bản còn được bổ sung 4 màu nâng cao. Đặt xe trong tháng 7 sẽ được miễn phí hoặc giảm 50% phí khi chọn màu nâng cao, có thể được giảm 10 triệu đồng.

Ngoài ra, khách Việt còn tranh thủ đặt xe trong tháng 5 để hưởng ưu đãi miễn phí tiền sạc điện 1 năm tại các điểm sạc công cộng của VinFast, gửi xe 2 năm miễn phí tại các điểm đỗ thuộc hệ sinh thái Vingroup…

Thành tích tháng 7 tiếp tục giúp VF 5 Plus tích lũy doanh số lên khoảng 15.000 xe tính từ đầu năm. Với đà này, mẫu ô tô hạng A của VinFast rộng cửa trở thành xe bán chạy nhất Việt Nam năm 2024, bởi doanh số VF 5 Plus đang cao gần gấp đôi so với đối thủ liền dưới là Mitsubishi với doanh số 7 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 9.500 xe.

VF 5 Plus thuộc phân khúc xe gầm cao hạng A, được ví như phiên bản thay thế cho mẫu xe xăng Fadil mà VinFast từng rất thành công trước đây. Mẫu xe điện được trang bị động cơ điện 134 mã lực, mô-men xoắn cực đại 135 Nm và bộ pin lithium dung lượng 37,23 kWh, cho phép di chuyển hơn 300 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC).

Khách có thể chọn mua VF 5 Plus không bao gồm pin với giá 468 triệu và 548 triệu đồng cho xe kèm pin. Khi thuê pin, khách hàng cần đặt cọc 15 triệu đồng và trả hằng tháng 1,2 triệu đồng nếu di chuyển từ 1.500 km trở xuống. Vượt 1.500 km tới 3.000 km mỗi tháng thì phí thuê pin là 1,6 triệu đồng, trên mức này là 2,7 triệu đồng.