Đối thủ của Mazda CX-5 giảm giá sâu tại đại lý, rẻ ngang SUV hạng A

MG HS đang có chương trình giảm giá sâu tại đại lý. Ưu đãi này bao gồm khuyến mại tặng lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm vật chất từ nhà phân phối, trị giá 80-85 triệu đồng tùy phiên bản.

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, những chiếc MG HS được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024) chỉ có khuyến mại theo chương trình của hãng. Với xe VIN 2023 thuộc lô đầu nhập về Việt Nam (vẫn thuộc bản facelift mới nhất), đại lý áp dụng thêm ưu đãi để giảm tới cả trăm triệu đồng.

MG HS được định vị ở phân khúc SUV hạng C, cùng cỡ với Mazda CX-5 (Ảnh: đại lý MG).

Do đó, mức giảm có sự chênh lệch tùy cơ sở. Như ở khu vực miền Bắc, có đại lý áp dụng mức giảm 117 triệu đồng cho bản Deluxe tiêu chuẩn, hạ giá còn 582 triệu đồng; biến thể Luxury được giảm 120 triệu đồng từ 749 triệu xuống 629 triệu đồng.

Trong khi đó ở một showroom khác, MG HS Luxury được giảm tới 129 triệu đồng, hạ giá còn 620 triệu đồng. Ngoài ưu đãi giảm giá, đa phần các đại lý đều tặng kèm khách một số phụ kiện chính hãng.

Xe có những tinh chỉnh về thiết kế so với đời trước (Ảnh: đại lý MG).

Giá niêm yết khởi điểm của MG HS vốn rẻ ngang bản giữa hoặc cao của một số mẫu SUV hạng B như Hyundai Creta (599-699 triệu đồng) hay Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng). Sau khi giảm, bản tiêu chuẩn của mẫu C-SUV này hạ giá xuống ngang SUV hạng A như Kia Sonet (539-624 triệu đồng).

Ưu đãi này khá hấp dẫn, nhưng xe VIN 2023 thường mất giá hơn VIN 2024 khi bán lại, đặc biệt khi thị trường đã bước sang tháng 8/2024. Đây là yếu tố đánh đổi mà người dùng cần phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định xuống tiền.

Nội thất của MG HS mới không khác đời cũ (Ảnh: đại lý MG).

MG HS lần đầu ra mắt Việt Nam vào năm 2020 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Thương hiệu mới và nguồn gốc xuất xứ khiến người dùng Việt "dè dặt" tiếp xúc với mẫu xe này, chưa kể giá niêm yết ở năm 2020 khá cao, 789-999 triệu đồng.

Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, xe được chuyển sang nhập khẩu Thái Lan, giúp giá bán niêm yết giảm mạnh, do bớt được thuế nhập khẩu. Trang bị của HS mới không quá vượt trội so với các sản phẩm khác cùng phân khúc SUV hạng C, hệ thống an toàn chủ động chỉ xuất hiện trên bản cao cấp nhất.