Đề xuất miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu là 0% sẽ được gia hạn từ ngày 1/3/2027 đến hết năm 2030.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc áp dụng chính sách ưu đãi với các loại xe này sẽ giúp người dùng có cơ hội tiếp cận phương tiện giao thông xanh, bền vững và từng bước giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Dòng xe thuần điện Ford Mustang Mach-E được bán ra tại Việt Nam vào năm 2025 (Ảnh: Ford Việt Nam)

Nghị định 10/2022/NĐ-CP được ban hành vào năm 2022 với những điều chỉnh về lệ phí trước bạ (điểm c Khoản 5 Điều 8). Theo đó, trong 3 năm kể từ ngày 1/3/2022, ô tô điện chạy pin có mức nộp lệ phí trước bạ lần đầu là 0%. Trong hai năm tiếp theo, tức từ ngày 1/3/2025, mức thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu với ô tô điện sẽ bằng 50% mức thu với xe xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Sau đó, vào ngày 1/3/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 10/2022, đồng ý kéo dài thời gian miễn toàn bộ lệ phí trước bạ thêm 2 năm với xe điện chạy pin, đến ngày 28/2/2027.

Người dùng tại Việt Nam có nhiều cơ hội để tiếp cận các dòng ô tô thuần điện (Ảnh: Hội An).

Bộ Tài chính cho biết, phát triển xe điện đóng góp đáng kể vào giảm phát thải khí nhà kính và công cuộc chuyển đổi xanh của đất nước. Mức giảm phát thải này có thể tăng trong thời gian tới khi ô tô điện được dự báo tăng trưởng 25-30% mỗi năm.

Chính sách trên được cho là sẽ giúp thúc đẩy việc phát triển ô tô điện tại Việt Nam, mang lại lợi ích trực tiếp cho người mua xe. Việc miễn lệ phí trước bạ cho ô tô điện chạy pin không làm giảm giá xe, nhưng sẽ giúp người dùng tiết kiệm được chi phí lăn bánh.

Bên cạnh đó, các nhà sản xuất, phân phối có thể sẽ thấy thị trường ô tô điện tại Việt Nam hấp dẫn hơn, từ đó đẩy mạnh đầu tư, sản xuất, lắp ráp và phân phối dòng xe "xanh" này.

Theo công bố của hãng xe điện Việt Nam, trong năm 2025, VinFast bàn giao 175.099 xe tới khách hàng. Năm 2026 hứa hẹn sẽ có sự bùng nổ về doanh số của sản phẩm ô tô điện khi có nhiều thương hiệu kinh doanh dòng sản phẩm này tại thị trường Việt Nam, như BYD, Geely, Porsche, Mercedes-Benz, Ford, Audi…