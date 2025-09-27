Khách Việt ngày càng “quay lưng” với phân khúc sedan hạng C

Trong bối cảnh những sản phẩm gầm cao ngày càng được người dùng Việt ưa chuộng, địa vị của những mẫu xe gầm thấp liên tục có xu hướng đi xuống trong những năm gần đây. Nếu phân khúc sedan hạng B còn “tạm” trụ vững, thì nhóm sedan hạng C đang chịu ảnh hưởng nặng nề.

Đà sụt giảm chưa có điểm dừng

Nhìn vào số liệu được cung cấp bởi Hiệp hội Các nhà Sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, 2022 là năm cuối cùng phân khúc sedan hạng C đạt đỉnh. Cụ thể, kết quả bán hàng cộng dồn của nhóm xe này đạt 29.918 chiếc trong năm 2022, trong đó Kia K3 là sản phẩm dẫn đầu với 11.404 xe được tiêu thụ.

Kia K3 được nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 9/2021. Sang năm 2022, doanh số của mẫu xe này bùng nổ nhờ mức giá lúc bấy giờ là 559-659 triệu đồng, tiệm cận xe hạng B (Ảnh: Carpla).

Sang năm 2023, sức tiêu thụ của toàn phân khúc này đi xuống trước sự bùng nổ của các mẫu xe gầm cao và ô tô thuần điện. Người dùng Việt có nhiều lựa chọn mới trong tầm giá dưới 700 triệu đồng, như Toyota Yaris Cross (từ 650 triệu đồng).

Hệ quả, doanh số của phân khúc sedan hạng C giảm tới 48,4% trong năm 2023, đạt 15.449. Con số này tiếp tục đi xuống ở năm 2024, do thị trường tiếp tục đón nhận thêm nhiều xe gầm cao mới.

Trong đó, nổi bật nhất có thể kể đến Mitsubishi Xforce. “Tân binh” này bắt đầu giao xe từ tháng 3/2024, nhưng vẫn tiêu thụ được tổng cộng 14.407 chiếc trong cả năm 2024.

Những mẫu sedan hạng C được công bố doanh số từ năm 2022 đến nay vẫn không thay đổi, gồm: Mazda3, Kia K3, Honda Civic, Toyota Corolla Altis và Hyundai Elantra (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Sức tiêu thụ của phân khúc sedan hạng C giảm mạnh ở hai năm 2023 và 2024, nhưng vẫn duy trì lũy kế doanh số trên mức 10.000 chiếc. Thế nhưng ở năm 2025, khách Việt không còn “mặn mà” với nhóm xe này.

Sau 8 tháng đầu năm 2025, phân khúc sedan hạng C tiêu thụ được tổng cộng 3.889 chiếc, giảm 46,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trung bình mỗi tháng, nhóm xe này chỉ bán được khoảng 500 chiếc và theo giới chuyên gia, tổng doanh số của phân khúc này khó chạm mốc 10.000 xe ở năm nay.

Mazda3 đang là sản phẩm dẫn đầu về sức tiêu thụ ở phân khúc sedan hạng C trong năm 2025 (Ảnh: Đại lý Mazda).

Ít nâng cấp, sedan hạng C đua giá bán vẫn không hút khách

Bên cạnh yếu tố xu thế của thị trường, một trong những nguyên nhân chính khiến phân khúc sedan hạng C không còn hút khách như trước là do sản phẩm đã không còn hấp dẫn. Ngoại trừ Honda Civic, những sản phẩm còn lại đều đã lâu chưa có bản nâng cấp tại nước ta.

Như Kia K3 hiện hành được ra mắt từ cuối năm 2021, Toyota Corolla Altis và Hyundai Elantra đang dừng lại ở bản nâng cấp giới thiệu từ năm 2022. Trang bị và thiết kế của những sản phẩm này đã không còn theo kịp thị hiếu của số đông, trong khi người Việt ngày càng có yêu cầu cao hơn trong trải nghiệm.

Honda Civic được nâng cấp giữa vòng đời vào cuối năm 2024 nhưng khó “hút” khách do sở hữu giá bán đắt nhất phân khúc. Xe được niêm yết từ 789 triệu đến 999 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trước tình hình này, một số mẫu sedan hạng C chuyển hướng cạnh tranh bằng giá bán. Điển hình như Mazda3, mẫu xe này từng có giá bán lên tới gần 1 tỷ đồng nay bản cao nhất hạ còn 739 triệu đồng; đồng thời giá khởi điểm được hạ từ 700 triệu xuống 599 triệu đồng, thu hẹp khoảng cách với các mẫu sedan hạng B như Honda City (cao nhất 569 triệu đồng).

Giá bán dễ tiếp cận giúp Mazda3 dẫn đầu phân khúc về sức tiêu thụ, nhưng chưa thể so sánh được với các sản phẩm bán chạy trên thị trường. Sau 8 tháng đầu năm, Mazda3 chỉ tiêu thụ được 1.683 chiếc, xếp sau là Kia K3 (1.128 xe); ba sản phẩm còn lại đều không bán vượt 500 chiếc.