BMW X1 2026 trở lại Việt Nam: Giá 1,689 tỷ đồng, đấu Audi Q3 và Volvo XC40

Đồng loạt các đại lý BMW tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt cọc mẫu xe mới X1 2026 với duy nhất một phiên bản sDrive20i, giá bán 1,689 tỷ đồng. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, dự kiến bắt đầu bàn giao tháng 10 năm nay.

Trong dải sản phẩm SUV nhà BMW, X1 là mẫu xe nhỏ nhất, định vị dưới X3 hiện có giá bán 2,279-2,899 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá của X3 bản tiêu chuẩn (xDrive20) đang giảm còn 1,969 tỷ đồng tại đại lý. Như vậy, khoảng cách thực tế của X1 và X3 là chưa tới 300 triệu đồng.

Điều này có thể lý giải thông qua nguồn gốc xuất xứ, khi X1 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức còn X3 được lắp ráp trong nước.

Trong phân khúc SUV cỡ nhỏ hạng sang, BMW X1 cạnh tranh Audi Q3 giá 1,89 tỷ đồng và Volvo XC40 giá 1,82 tỷ đồng. Mercedes-Benz từng phân phối GLA tại Việt Nam nhưng đã khai tử dòng xe này do doanh số không khả quan.

BMW X1 sắp về Việt Nam thực chất đã ra mắt toàn cầu giữa năm 2022. Xe được mệnh danh là "tiểu X5" do thừa hưởng rất nhiều đường nét từ mẫu xe "đàn anh". Phía trước mang đặc trưng lưới tản nhiệt hình quả thận kép cùng cặp đèn pha hình móc câu ngược tương tự 3-Series.

Theo tài liệu đào tạo nội bộ, phiên bản bán tại Việt Nam sử dụng gói ngoại thất XLine, mâm xe 19inch tên mã 867. Đèn pha phía trước công nghệ Adaptive LED. Xe có baga mui và viền cửa sổ nhôm satin. Cốp mở điện rảnh tay.

Kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.500 x 1.845 x 1.642mm, trục cơ sở 2.692mm. So với thế hệ cũ, chiều dài tăng 43mm, chiều rộng tăng 22,9mm và chiều cao tăng 42mm. Hệ thống treo là loại thích ứng.

Nổi bật trong khoang cabin là dải màn hình cong nối liền trên bảng táp lô, bao gồm màn hình đồng hồ điện tử 10,25 inch và màn hình giải trí 10,7 inch. Hệ thống âm thanh 12 loa Harman Kardon. Các tiện nghi khác có thể kể đến ghế ngồi thể thao, hàng ghế trước chỉnh điện, sạc không dây và tính năng điều khiển xe thông qua ứng dụng điện thoại.

Động cơ TwinPower Turbo, I4 2.0L, cho công suất 204 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn 300Nm tại 1.450-4.500 vòng/phút. Kết hợp hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép và hệ dẫn động cầu trước. Thời gian tăng tốc 0-100km/h trong 7,9 giây, vận tốc tối đa 229km/h.

Danh sách công nghệ an toàn bao gồm camera toàn cảnh, cảnh báo áp suất lốp, kiểm soát hành trình, cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm phía trước với tính năng phanh hỗ trợ.