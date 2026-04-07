BMW vẫn trung thành với công nghệ số sàn

Trong ngành công nghiệp ô tô thế giới, BMW vẫn được giới chuyên gia và người dùng đánh giá cao về những mẫu xe mang lại cảm giác lái tốt. Để có được điều đó, BMW vẫn theo đuổi triết lý “Ultimate Driving Machine” (tạm dịch: Cỗ máy lái xe tuyệt đỉnh). Phần đông khách hàng đều cho rằng, xe BMW, dù mới hay đã qua sử dụng, đều là ô tô dành cho người cầm lái.

Số sàn là trang bị tùy chọn trên nhiều dòng xe BMW M hiệu suất cao (Ảnh: BMW).

Tuy nhiên, niềm vui mỗi khi cầm lái đang dần biến mất. Giờ đây, hộp số sàn không còn là ưu tiên, mà trở thành tùy chọn của người mê khoảnh khắc sang số hay các tay đua.

Mặc dù hộp số sàn mang đến nhiều lợi ích về hiệu suất xe, nhiều hãng ô tô trên thế giới đã dần loại bỏ công nghệ này và tập trung vào hộp số tự động. Tuy nhiên, BMW vẫn trung thành với triết lý của mình khi tiếp tục trang bị hộp số sàn 6 cấp cho các mẫu xe của hãng. Điều này cũng đến từ việc khách hàng của BMW vẫn yêu thích tùy chọn số sàn.

Dù liên tiếp ra mắt các dòng xe chạy điện dùng số tự động, đại diện của bộ phận hiệu suất cao BMW M chưa đưa ra khẳng định nào liên quan đến tương lai của số sàn. Bà Sylvia Neubauer, Phó chủ tịch phụ trách khách hàng và thương hiệu của BMW M cho biết các kỹ sư của hãng vẫn đang nỗ lực để đảm bảo số sàn phù hợp với ô tô hiện đại.

Dòng xe BMW 3 Series mới vẫn sử dụng hộp số sàn (Ảnh: BMW).

Thực tế cho thấy, khi hiệu suất của ô tô ngày nay càng cao, hệ truyền động phải chịu tải lớn hơn, hộp số sàn khó lòng đáp ứng được những mẫu xe có mô-men xoắn cao. Vì vậy, trên một số dòng xe hiệu suất cao của BMW, tùy chọn số sàn đã bị loại bỏ.

Vì vậy, hãng xe phải đầu tư lớn hơn vào việc nâng cấp hộp số sàn mới để đáp ứng hiệu suất của những mẫu xe ngày nay. Điều này càng trở nên khó khăn khi lượng khách hàng yêu thích tùy chọn này ngày càng ít đi.

Hiện tại, BMW M vẫn cung cấp tùy chọn số sàn cho các dòng xe hiệu suất cao như M2, M3 và M4. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả kinh tế khi duy trì hộp số sàn, có thể BMW M phải hạ công suất của xe.

Theo Autoblog, trong thời gian tới đây, BMW vẫn trang bị hộp số sàn cho các mẫu xe của hãng, nhưng sẽ ở dạng tùy chọn trả phí. Điều này đã được hãng xe Đức áp dụng trên mẫu Z4 M40i tại thị trường Mỹ.

Trước đó, CEO của BMW M từng trả lời truyền thông Australia về tương lai của hộp số sàn. Ông Frank van Meel cho rằng trong thời gian tới, số sàn vẫn xuất hiện trên các mẫu xe BMW M, nhưng sẽ tồn tại đến khi nào thì chưa chắc chắn. Vị CEO này cũng cho rằng, trong những năm tới, việc duy trì hộp số sàn cho xe sẽ gặp nhiều khó khăn.