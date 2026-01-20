Điểm danh các mẫu xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc năm 2025

Không có gì ngạc nhiên khi Geely Galaxy Xingyuan là xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc trong năm 2025, với 465.775 chiếc, vì mẫu hatchback thuần điện này thường xuyên là xe bán chạy nhất hằng tháng trong suốt cả năm. Xingyuan trước đây mang thương hiệu Geometry cũng của Geely, nhưng sau đó được sáp nhập vào Geely Galaxy.

Mẫu hatchback thuần điện Galaxy Xingyuan là xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc năm 2025 (Ảnh: Geely Galaxy).

Kế đến là mẫu Wuling Hongguang Mini EV, với 435.599 xe bán ra, và đứng thứ 3 là Tesla Model Y, với doanh số 425.337 xe.

Mẫu xe điện "tí hon" Wuling Hongguang Mini EV đã được bán tại Việt Nam từ năm 2023 và hiện vẫn là ô tô rẻ nhất thị trường, với giá bán niêm yết lần lượt 179 triệu và 231 triệu đồng cho bản LV2 - 120km và LV2 - 170km.

Trong số xe năng lượng mới từ các thương hiệu khởi nghiệp, Xiaomi SU7, Xpeng Mona M03, Li Auto L6, và Xiaomi YU7 lần lượt đứng thứ 7, 13, 14, và 18.

10 mẫu xe trong tốp đầu đều có doanh số đạt hơn 200.000 chiếc.

Có tới 18 xe trong Top 20 đến từ các thương hiệu nội địa, như Geely, BYD, Xiaomi, và Xpeng. Thương hiệu ngoại duy nhất lọt vào danh sách là Tesla, với mẫu Model 3 và Model Y.