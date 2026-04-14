Công nghệ hybrid của Trung Quốc thách thức các hãng xe Nhật Bản

Geely đã chính thức ra mắt hệ thống hybrid thông minh thế hệ mới i-HEV (“Intelligent Energy” - năng lượng thông minh), đồng thời xác nhận kế hoạch triển khai trên các mẫu xe chủ lực Geely Monjaro (Xingyue L) và Geely Preface (Xingrui), theo trang Autohome.

Geely đã giới thiệu công nghệ i-HEV trong bối cảnh các hãng xe Trung Quốc mở rộng chiến lược hybrid song song với những thay đổi về chính sách và chi phí (Ảnh: CNC).

Theo công bố của hãng, trong một bài thử nghiệm trên đường cao tốc, một chiếc Geely Emgrand sử dụng hệ thống này đã ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu 2,22 lít/100km, qua đó thiết lập kỷ lục Guinness thế giới mới.

Trước đó, kỷ lục này thuộc về mẫu Toyota Prius với mức tiêu thụ 2,53 lít/100km.

Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho biết hệ thống i-HEV giúp cải thiện hiệu suất năng lượng tổng thể hơn 10% nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý năng lượng và hệ truyền động chuyên biệt cho hybrid.

Điều này phù hợp với xu hướng chung tại Trung Quốc, khi các nhà sản xuất ô tô ngày càng chú trọng công nghệ hybrid, coi đây là giải pháp kiểm soát chi phí thay thế xe thuần điện.

Xe hybrid tự sạc (HEV) thường sử dụng pin nhỏ hơn, khoảng 1-2 kWh, từ đó giảm đáng kể sự phụ thuộc vào chi phí nguyên liệu so với các bộ pin lớn trên xe hybrid cắm sạc (PHEV) hoặc xe thuần điện.

Hệ thống i-HEV sử dụng động cơ chuyên biệt cho hybrid, với hiệu suất nhiệt đạt 48,4%, được Geely khẳng định là thuộc nhóm cao nhất trên các mẫu xe sản xuất hàng loạt.

Mô-tơ điện có công suất 230kW (tương đương 308 mã lực), cho phép xe tăng tốc 0-30km/h trong 1,84 giây. Hệ thống được tối ưu cho khả năng phản hồi ở tốc độ thấp trong đô thị và hiệu quả thu hồi năng lượng.

Geely cũng cho biết i-HEV đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 2,22 lít/100km (chu trình hỗn hợp), đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness chứng nhận, theo IThome.

Cùng với việc công bố hệ thống hybrid thông minh mới, Geely đã giới thiệu phiên bản hybrid của hai mẫu xe chủ lực là Preface (Xingrui) và Monjaro (Xingyue L). Theo đó, mẫu Geely Preface i-HEV đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 3,98 lít/100km theo chuẩn WLTC, còn Geely Monjaro i-HEV đạt 4,75 lít/100km.

Monjaro là một trong những mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ thống hybrid siêu tiết kiệm nhiên liệu của Geely (Ảnh: Autohome).

Geely xác nhận hệ thống i-HEV sẽ được triển khai trên các dòng xe chủ lực gồm Geely Preface (Xingrui), Geely Monjaro (Xingyue L), Emgrand và Boyue. Lộ trình triển khai dự kiến bắt đầu từ năm nay, đánh dấu việc mở rộng công nghệ hybrid trên dải sản phẩm xe du lịch phổ thông của hãng.

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc hiện có xu hướng tập trung phát triển công nghệ hybrid, với Geely, Chery và Changan đều đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ này, hướng tới mục tiêu xe đạt mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2-3 lít/100km trong những điều kiện nhất định.

Trên toàn cầu, hybrid vẫn là một phân khúc quan trọng. Toyota báo cáo doanh số khoảng 4,4 triệu xe hybrid trong năm 2025, chiếm 42% tổng doanh số, cho thấy nhu cầu vẫn cao ở nhiều thị trường.

Kể từ khi Toyota ra mắt mẫu Prius vào năm 1997, các hãng xe Nhật đã xây dựng được vị thế vững chắc trên thị trường hybrid toàn cầu, đặc biệt tại những khu vực có nguồn điện hạn chế và hạ tầng lưới điện chưa phát triển.

Các hãng xe Trung Quốc đang theo đuổi hướng tiếp cận kỹ thuật khác. Họ tập trung thúc đẩy phát triển xe hybrid cắm sạc (PHEV), với mô-tơ điện đóng vai trò dẫn động chính, còn động cơ xăng đóng vai trò dự phòng hoặc máy phát điện.