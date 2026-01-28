Thay pin đắt gấp đôi giá trị xe Tesla: Bài toán khó của ô tô điện đời cũ

Xe điện mang lại nhiều lợi thế rõ ràng so với xe động cơ đốt trong truyền thống, từ khả năng tăng tốc ấn tượng, vận hành êm ái gần như không tiếng ồn, cho tới chi phí sạc thường thấp hơn đổ xăng.

Tuy nhiên, mặt trái sẽ lộ rõ khi xảy ra sự cố. Việc thay pin không chỉ đơn giản là đắt đỏ, mà chi phí có thể còn vượt xa giá trị chiếc xe.

Bộ pin chiếm phần lớn giá trị của một chiếc ô tô điện (Ảnh minh họa: Tesla).

Trường hợp của một chủ xe Tesla Model S đời 2013 tại Mỹ chia sẻ trên mạng xã hội Reddit là ví dụ. Người này mới đây đã đến trung tâm dịch vụ Tesla tại Madison, bang Wisconsin, để hỏi chi phí thay pin.

Theo chia sẻ trên Reddit, chủ xe muốn thay bộ pin 60 kWh hiện tại bằng pin cùng loại hoặc nâng cấp lên pin 90kWh. Cả hai phương án đều có mức giá rất cao, nhiều khả năng vượt quá giá trị bán lại của chiếc xe.

Nếu thay pin 60kWh, chi phí lên tới 13.830 USD (tương đương 360 triệu đồng). Trong đó, 580,50 USD là tiền công (khoảng 16 triệu đồng), tính theo 2,58 giờ lắp đặt; còn lại 13.250 USD là giá của riêng bộ pin.

Đây không phải con số dễ chịu, nhất là với bộ pin dung lượng nhỏ nhất mà Tesla hiện còn cung cấp.

Nếu chọn pin dung lượng 90kWh, giá của riêng bộ pin là 18.000 USD (tương đương 470 triệu đồng). Ngoài ra, còn phải tính đến chi phí 4.500 USD để mở khóa toàn bộ dung lượng sử dụng. Cộng thêm chi phí lắp đặt và các linh kiện thay thế cần thiết, tổng số tiền lên tới 23.262 USD (608 triệu đồng).

Con số này vượt xa giá trị thị trường của hầu hết xe Tesla Model S cùng đời hiện nay tại Mỹ. Theo khảo sát, giá xe cũ chỉ vào khoảng 10.000-15.000 USD, tùy phiên bản và tình trạng. Như vậy, xét trên góc độ tài chính, việc nâng cấp pin rõ ràng không hề hợp lý.

Báo giá thay bộ pin 90kWh cho chiếc Tesla Model S đời 2013 (Ảnh: u/sirromnek/Reddit).

Câu chuyện trên do người dùng Reddit u/sirromnek chia sẻ đã thu hút nhiều ý kiến bình luận từ cộng đồng chủ xe Tesla. Không ít người cho biết họ đã chạy xe hàng trăm nghìn km với bộ pin nguyên bản mà không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Tuy nhiên, tình trạng chai pin là điều khó tránh. Với một số chủ xe, thay pin gần như là giải pháp duy nhất nếu muốn tiếp tục sử dụng xe.

Ngoài lựa chọn pin chính hãng từ Tesla, chủ xe cũng có thể mua pin mới từ các nhà cung cấp bên thứ ba, với mức giá thường thấp hơn đáng kể so với báo giá của hãng.

Tuy nhiên, với một chiếc Tesla Model S đã hơn 10 năm tuổi chỉ có thể bán được hơn 12.000 USD, thì việc đầu tư thay pin có vẻ là không đáng.