Cố vượt đèn vàng, xe tải đâm toác đầu BMW X6

Hình ảnh do camera an ninh bên đường ghi lại cho thấy chiếc BMW X6 màu đỏ đã chuyển hướng lách sang trái khi đèn tín hiệu giao thông dành cho các phương tiện đi thẳng chuyển màu vàng, sắp sang đỏ. Tuy nhiên, đúng lúc này, một chiếc xe tải từ phía sau, bên trái lao tới, cố vượt đèn vàng, có lẽ do không muốn dừng chờ đèn đỏ.

Hậu quả là thân xe tải đã cà toác đầu chiếc BMW X6.

Trong tình huống va chạm này, cả hai bên đều có phần sai, cũng là lỗi nhiều người mắc phải khi tham gia giao thông (Video: OFFB).

Clip ghi lại sự việc đã gây tranh luận sôi nổi sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội vì quá nhiều phỏng đoán về lỗi vi phạm.

Tại thời điểm xảy ra va chạm đang là đèn đỏ của các phương tiện đi thẳng và đèn xanh cho các phương tiện rẽ trái/quay đầu, nên khả năng cao là chiếc BMW X6 chuyển làn để quay đầu. Tuy nhiên, có vẻ như tài xế quá nóng vội nên không quan sát kỹ gương chiếu hậu, chủ quan cho rằng các phương tiện đi thẳng sẽ dừng lại hết để chờ đèn đỏ.

Trong khi đó, xe tải đi khá nhanh, có lẽ cố vượt đèn vàng.

Góc quay của camera không cho thấy xe đỏ có bật đèn xi-nhan bên trái hay không nên nếu chỉ dựa vào clip thì khó kết luận xe đỏ có đang quay đầu hay không.

"Nếu hai bên không tự thương lượng được thì mời cảnh sát giao thông đến xác định lỗi. Dù bên nào sai, thì qua video này mọi người cũng nên bỏ túi thêm kinh nghiệm khi tham gia giao thông. Tôi thấy đây là hậu quả của việc bên nào cũng "vội". Đèn đỏ có lâu lắm cũng chỉ 90 giây, có đáng không?", tài khoản Facebook có tên Tuấn Minh bình luận.

"Clip không cho thấy rõ xe đỏ có bật xi-nhan không, nhưng theo tôi, sau tình huống va chạm này, tài xế xe đỏ thì ước giá như mình quan sát kỹ hơn, tài xế xe tải thì nghĩ giá như mình bấm còi, giá như mình đừng cố. Hãy luôn tuân thủ luật giao thông để không phải ước "Giá như..."", tài khoản Quân Anh nêu ý kiến.

"Không thể quay đầu hoặc rẽ trái trong trường hợp này được. Nếu lỡ đi sát làn bên phải rồi thì nên đi hẳn qua ngã tư rồi quay lại chứ cứ tùy tiện tùy hứng như vậy thì va chạm chỉ là chuyện sớm muộn. Xin tiếp thu kinh nghiệm bài học này cho chính bản thân tôi…", tài khoản Phúc Vinh nhận xét.

"Ai nói xe đỏ không phải đang quay đầu mà chỉ lách lên để né xe đen thì xem kỹ lại đi. Đang chuẩn bị đèn đỏ, nếu đi thẳng thì dừng dưới vạch là được rồi, lách lên dừng giữa vạch đi bộ làm gì trong khi rõ ràng xe đen bên phải đang chờ sang đường. Chỉ có quay đầu mới lách sang trái như thế. Đèn đỏ của xe đi thẳng nhưng là đèn xanh của xe đang dừng ở làn ngoài cùng bên trái nên ông đỏ mới chủ quan lách sang để quay đầu, hoặc cũng định cố vượt đèn vàng như xe tải nên mới va vào nhau", tài khoản Quang Đức bình luận.