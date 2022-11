Ôm cua tốc độ cao, tài xế phanh lệch xe khi bất ngờ gặp "chướng ngại vật"

Video do camera hành trình của xe chạy ngược chiều với chiếc Kia Morning ghi lại cho thấy đoạn đường có khúc cua gấp liên tiếp nhưng khá vắng, dễ khiến tài xế có tâm lý chủ quan mà mát chân ga.

Ôm cua tốc độ cao, tài xế phanh lệch xe khi gặp chướng ngại vật "khủng" (Video: Otofun).

May mắn là không xảy ra va chạm giữa hai xe. Tuy nhiên, sau tình huống này, có vẻ như tài xế chiếc Kia Morning sẽ cần chút thời gian để "hoàn hồn" trước khi tiếp tục hành trình.

"Xe Morning ôm cua như kiểu tài xế "say tốc độ" sau khi xem xong phần Tokyo Drift trong sêri phim The Fast and the Furious", tài khoản Facebook có tên Minh Quân bình luận bên dưới clip đăng trên mạng xã hội.

"May mà không xảy ra va chạm, chứ không thì bác xe có "cam" lại bị va oan. Hay là bác tài xe Morning đang không tỉnh táo, tới khúc đó thì giật mình nên đạp phanh gấp?", tài khoản Hưng Thịnh nêu ý kiến.

"Bác tài xế xe có camera hành trình xử lý quá bình tĩnh, chứ nếu là tay lái non thì không khéo lại giật mình phanh gấp với cả đánh lái tránh. Đã có nhiều trường hợp giống như thế này mà hậu quả là xe đi đúng lao vào nhà dân bên đường hoặc đánh lái gấp làm lật xe", tài khoản Hồng Minh nhận xét.

"Xe Morning chạy quá liều mạng. Đến trẻ đi xe đạp còn biết là khi đang cua nhanh mà phanh gấp thì xe sẽ bị văng bánh sau như thế nào", tài khoản Tuấn Nghĩa bình luận.