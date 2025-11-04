Có thể gia hạn giấy phép lái xe trên ứng dụng giao thông VNeTraffic

Hiện tại, người dân chủ yếu gia hạn giấy phép lái xe (GPLX) trực tuyến qua cổng dịch vụ công, phải thực hiện khá nhiều bước, như ảnh chụp chân dung, ảnh chụp hai mặt GPLX và CCCD, đi khám sức khỏe để lấy mã điện tử...

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an), ứng dụng VNeTraffic sẽ tự động gia hạn GPLX khi người dân cập nhật giấy khám sức khỏe điện tử của cá nhân.

Ứng dụng VNeTraffic có thể giúp người dân tự động gia hạn giấy phép lái xe (Ảnh minh hoạ: Nhật Minh).

Cụ thể, trước khi GPLX hết hạn, ứng dụng sẽ gửi thông báo tới người có GPLX về việc phải đi khám sức khỏe để tự động gia hạn.

Hệ thống sẽ từ chối gia hạn GPLX đối với các trường hợp cá nhân chưa chấp hành quyết định xử phạt, không đảm bảo sức khỏe, hoặc trường hợp không đảm bảo khác.

Ngoài việc tự động gia hạn GPLX, ứng dụng VNeTraffic cũng cho phép người dân xuất trình GPLX khi CSGT kiểm tra, thay vì luôn phải mang bản vật lý như trước đây. Người dân cũng có thể chỉ cần đọc mã định danh cá nhân hoặc số giấy phép lái xe, CSGT sẽ kiểm tra thông tin trên ứng dụng nghiệp vụ.