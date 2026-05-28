Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 27/5 tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo hình ảnh do camera giám sát ghi lại, trên đoạn đường có nhiều xe tải lớn lưu thông, một phụ nữ đã điều khiển xe máy chuyển hướng đột ngột trong khi chưa quan sát kỹ. Đúng lúc đó, một chiếc xe tải phía sau lao tới, xô ngã người phụ nữ.

Chiếc xe máy đã vô tình trở thành vật cản, giúp người phụ nữ không bị cuốn vào gầm xe tải.

Chuyển hướng thiếu quan sát, người phụ nữ suýt mất mạng dưới bánh ô tô tải (Video: CTV).

Vừa chuyển hướng vừa quan sát, hoặc thậm chí chuyển hướng mà không quan sát là lỗi mà nhiều người đi xe máy mắc phải, tiềm ẩn nguy cơ va chạm rất cao.

Về nguyên tắc an toàn, trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện cần bật đèn báo hiệu và chú ý quan sát, chỉ cho xe chuyển hướng khi thấy đủ điều kiện an toàn và phương tiện phía sau có dấu hiệu nhường đường.

Bên cạnh đó, tình huống trên cũng để lại bài học kinh nghiệm về việc lưu thông cùng với ô tô cỡ lớn trên đường hỗn hợp. Loại xe này có nhiều điểm mù, nên người điều khiển ô tô con hoặc xe máy cần thận trọng.

Vùng màu đỏ thể hiện các điểm mù của xe cỡ lớn khi tham gia giao thông (Minh họa: Indian Auto).

Với đặc thù kích thước và trọng lượng của xe tải lớn và các loại xe siêu trường, siêu trọng, tầm quan sát của người lái bị hạn chế hơn so với xe cỡ nhỏ. Một vài vị trí ở khu vực đầu xe và hai bên hông mà tài xế không thể quan sát được gọi là điểm mù.

Nhiều mẫu xe được trang bị hệ thống phát hiện điểm mù, giúp giảm nguy cơ va chạm do điểm mù bằng cách phát tín hiệu cảnh báo nếu có chướng ngại vật nằm trong vùng tài xế không thể quan sát qua gương hay bằng mắt thường.

Tuy nhiên, ngay cả khi xe có các công cụ hỗ trợ quan sát tối đa, gồm gương, camera và cảm biến, chỉ có sự cẩn trọng mới giúp tài xế giảm nguy cơ tai nạn.

Khi quay đầu xe hoặc chuyển làn, tài xế phải giảm tốc độ và cẩn thận quan sát hai bên xe, hoặc thậm chí là quay đầu sang để liếc nhanh bên hông xe, tránh nguy cơ va chạm với các xe nhỏ hơn di chuyển bên cạnh.

Các phương tiện giao thông nhỏ hơn cần tránh di chuyển vào vùng điểm mù của xe cỡ lớn. Ngoài ra, cần tránh di chuyển quá gần hoặc chạy song song với các loại xe này. Nếu không tránh được, hãy cố gắng đảm bảo rằng xe của bạn lọt vào gương chiếu hậu của xe cỡ lớn, để người lái có thể nhìn thấy.