Cuộc đua quãng đường 200km một lần sạc của xe máy điện Việt

Chuyển đổi xanh về phương tiện giao thông là xu hướng chung trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chủ trương giảm thiểu phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch được đưa ra nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí và thúc đẩy giao thông xanh.

Tại Hà Nội, từ 1/7/2026, xe máy xăng sẽ bị hạn chế hoặc cấm hoàn toàn trong khu vực Vành đai 1 và sau đó mở rộng ra các vành đai khác. TPHCM cũng có kế hoạch hạn chế đăng ký mới xe máy xăng tại trung tâm từ năm 2026 và cấm hoàn toàn xe máy xăng trong hoạt động giao hàng, xe ôm công nghệ từ 2029.

Cuộc đua quãng đường: Xe điện ngày càng tiến gần xe xăng

Từ trước tới nay, quãng đường di chuyển luôn là trở ngại khiến xe máy điện khó thay thế hoàn toàn xe xăng. Tuy nhiên, vài năm gần đây, các hãng trong nước bắt đầu đầu tư mạnh vào công nghệ pin, động cơ và hệ thống quản lý năng lượng, tạo ra những mẫu xe điện có phạm vi hoạt động vượt xa mức trung bình 100-150km vốn phổ biến trên thị trường.

Hiện đã có một số mẫu xe đạt hoặc vượt mốc 200km/lần sạc, dù mỗi hãng có cách tiếp cận khác nhau và đi kèm những đánh đổi riêng về hiệu năng, thời gian sạc và tính tiện dụng.

Dat Bike Quantum S-Series

Với thông số 285km/lần sạc, Dat Bike Quantum S1 và S2 đang là dòng xe máy điện có tầm hoạt động xa nhất Việt Nam (Ảnh: DB).

Dòng xe điện Dat Bike đi trên 200km này đang dẫn đầu thị trường về quãng đường di chuyển. Hãng công bố, sau một lần sạc đầy viên pin Lithium-ion 6,4kWh, hai phiên bản cao cấp nhất của series là Quantum S1 và Quantum S2 có thể đi được 285km.

Xe có thể đạt tốc độ tối đa 100km/h, hiệu suất không thua kém các mẫu xe xăng phổ thông. Với bộ sạc 1.800W đi kèm, Dat Bike Quantum S có thể sạc đầy trong 4 tiếng với ổ sạc dân dụng. Mẫu xe còn lại là Quantum S3 cũng có tầm hoạt động 200km mỗi lần sạc đầy.

Dat Bike Quantum S sở hữu cốp với tổng dung tích lên tới 44 lít. Xe còn được trang bị các công nghệ thông minh như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ga tự động và hỗ trợ dắt xe (có số lùi)...

VinFast Evo Grand

Mẫu xe của VinFast đạt quãng đường tiêu chuẩn 134km và có thể đạt 262km với điều kiện lắp thêm bộ pin phụ dung lượng 2,4kWh. Khi sử dụng pin phụ, dung tích cốp xe giảm đáng kể, từ 35 lít xuống còn 16 lít.

Pin thứ 2 của Evo Grand được bán riêng, sẽ được đặt dưới yên xe để mở rộng tầm hoạt động (Ảnh: VF).

Về hiệu suất, xe sử dụng động cơ in-hub đặt tại bánh sau, công suất tối đa 2.250W, cho phép xe đạt tốc độ tối đa 70km/h. Mẫu Evo Grand có giá bán 21 triệu đồng. Nếu mua pin phụ, người dùng cần chi thêm 5 triệu đồng nữa, nâng tổng chi phí lên 26 triệu đồng.

Dat Bike Weaver Series (Weaver 200 và Weaver++)

Dòng xe máy điện Dat Bike đã đạt cột mốc 200km cho một lần sạc đầy từ năm 2021. Weaver Series với kiểu dáng môtô cổ điển, bụi bặm, nam tính, dù kén người chơi nhưng đã tạo nên dấu ấn riêng của thương hiệu, khác biệt so với đa số xe máy điện khác tại Việt Nam.

Dat Bike Weaver++ sạc đầy pin trong 3 giờ, cho phép đi quãng đường 200km, 1 giờ sạc đầu tiên có thể đi được 100km (Ảnh: DB).

Xe sử dụng pin do Dat Bike đóng gói tại nhà máy Việt Nam với dung lượng khoảng 4,9kWh, cho phép xe chạy 200km/lần sạc, tốc độ tối đa 90km/h. Weaver++ được nâng cấp công suất mô tơ từ 6kW lên 7kW. Hiện tại dòng xe này đã không còn được sản xuất mới ra thị trường.

VinFast Evo200 (Evo200 Lite / Evo200)

Bộ đôi Evo200 và Evo200 Lite của VinFast được thiết kế với phong cách nhỏ gọn, thời trang, hướng đến sự tiện lợi khi di chuyển trong đô thị.

Evo200 Lite cho phép người từ đủ 16 tuổi điều khiển mà không cần bằng lái (Ảnh: VF).

Cả hai mẫu xe đều sử dụng công nghệ pin LFP, cho quãng đường di chuyển lên đến hơn 200km trong điều kiện tiêu chuẩn. Công nghệ pin LFP mà VinFast hay một số hãng xe khác sử dụng có tuổi thọ cao, mang lại sự yên tâm và bền bỉ cho người dùng.

Phiên bản Evo200 có tốc độ tối đa 70km/h, trong khi phiên bản Evo200 Lite được giới hạn tốc độ 49km/h. Cả hai mẫu xe đều trang bị cốp dung tích 22 lít, đèn Full LED và có khả năng kết nối smartphone để theo dõi trạng thái xe qua ứng dụng.

Nuen N1-S

Thương hiệu này được xem là tân binh trong phân khúc xe điện hiệu năng cao, đã công bố mẫu N1-S.

Nuen N1-S được định vị là dòng mô tô điện cao cấp "made in Việt Nam" nhưng tới nay chưa có xe thương mại (Ảnh: Nuen).

Xe có giá bán 180-220 triệu đồng, công suất 32 mã lực và tốc độ tối đa 130km/h. Quãng đường di chuyển của N1-S là 200km một lần sạc (ở chế độ tiết kiệm), với pin dung lượng 8kWh và có thể sạc đầy trong 4,5 giờ bằng điện dân dụng hoặc chỉ 1 giờ tại trạm sạc nhanh DC.

Nuen N1-S bản thử nghiệm (prototype) đã được công bố cách đây 2 năm và hiện vẫn chưa có thời hạn giao xe chính thức.