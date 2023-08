Chủ cũ ô tô biển "VIP nhất Nghệ An": Giờ họ bán 3 tỷ mình cũng không tiếc

Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin chiếc Kia Sonet mang biển số 37A-999.99 được rao bán với giá hơn 3 tỷ đồng. Một "tay chơi" trong lĩnh vực xe biển số đẹp cho biết chiếc ô tô biển "VIP nhất Nghệ An" này được trả giá tới 2,7 tỷ đồng nhưng chủ nhân hiện tại chưa bán.

Bên cạnh đó, người dùng mạng xã hội cũng đặt câu hỏi về phản ứng của chủ cũ chiếc xe biển đẹp trên. "Ngày trước, chủ xe bốc được biển 999.99 này bán lại với giá 1,6 tỷ đồng. Sau hơn nửa năm đã tăng cả tỷ đồng, chủ cũ chắc tiếc lắm đây", tài khoản Đức Hoàng bình luận.

Phản ứng của chủ cũ về giá mới của chiếc xe biển VIP

Chia sẻ với phóng viên Dân trí ngày 6/8, anh Trần Hữu Tuyến (sinh năm 1971, trú thị trấn Anh Sơn, Nghệ An) - người đàn ông may mắn bấm trúng biển kiểm soát 37A-999.99 hồi tháng 4/2022, cho biết: "Tôi chẳng có gì phải tiếc nuối khi chiếc xe nay đã thuộc sở hữu của người khác".

Ngày 14/4/2022, anh Tuyến may mắn bấm được biển kiểm soát ô tô 37A-999.999 (Ảnh: Trần Tuyến).

"Những ngày qua trên mạng xã hội xôn xao chuyện tôi từng bấm trúng biển số 37A-999.99, rao bán hơn 3 tỷ đồng là không phải. Hiện chiếc và biển số đã được sang tên lại cho một người em của anh H. thôi, chứ không phải bán đi đâu cả", anh Tuyến nói.

Khi được hỏi về việc chiếc xe biển số 37A-999.99 dù đã bán, nay được rao với giá hơn 3 tỷ đồng, anh có tiếc? Người đàn ông thẳng thắn: "Cái đó là chuyện bình thường, vì tôi đã bán rồi. Nó hiện thuộc sở hữu của người ta nên mình chẳng có gì phải tiếc nuối cả".

Khi làm thủ tục cho chiếc Kia Sonet hồi tháng 4/2022, anh Tuyến đã may mắn bốc trúng biển số 37A-999.99. Xe sau khi đeo biển số đẹp đã được anh bán lại cho một người tên H. ở Hà Nội với mức giá 1,6 tỷ đồng, trong khi giá lăn bánh của Kia Sonet khoảng 700 triệu đồng.

Theo anh Tuyến, sau khi bán chiếc xe biển 37A-999.99 trên, anh đã mua một chiếc ô tô khác đời cao hơn.

Phòng Cảnh sát Giao thông Nghệ An nói gì?

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết khi chiếc xe đã bán và làm thủ tục sang tên thì khi đó xe thuộc sở hữu của chủ nhân mới.

"Xe khi bán phải được sang tên cho chủ mới, nếu chuyển nhượng ra ngoài tỉnh sẽ phải thu hồi và bấm biển lại", một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An, nói. "Hiện chiếc này (xe 37A-999.99) đã được bán lại cho một người ở Thanh Chương, Nghệ An. Vừa rồi, chúng tôi đã làm thủ tục sang tên, chuyển nhượng cho người này".

Chiếc xe sau đó được anh Tuyến bán cho một người ở Hà Nội với giá 1,6 tỷ đồng (Ảnh: Trần Tuyến).

"Cơn sốt" biển định danh trước ngày 15/8

Ông Phạm Thành Lê, quản trị viên Cộng đồng Otofun, cho rằng nguyên nhân khiến xe biển số đẹp tăng cao vọt như thế là do "cơn sốt" biển định danh.

"Từ ngày 15/8 tới đây, Thông tư 24/2023-BCA có hiệu lực, trong đó quy định biển số xe phải được gắn với định danh cá nhân. Do đó, ai mua chiếc xe biển ngũ quý 9 trên và sang tên trước thời điểm này sẽ coi như được gắn biển "VIP" trọn đời, có thể gắn biển số này sang ô tô khác khi có nhu cầu đổi xe. Vì thế, biển đẹp với người có nhu cầu thực sự lại càng thêm giá trị", ông Lê giải thích.

Được biết, sau ngày 15/8, biển 5 số (như chiếc xe nêu trên) đã cấp sẽ mặc định là biển số định danh. Đối với các trường hợp người dân đã mua, bán xe mà chưa sang tên đổi chủ, biển số được định danh cho chính chủ trên đăng ký xe. Cụ thể trường hợp này, biển số ngũ quý 9 sẽ được định danh cho chủ xe đang lưu trên hệ thống đăng ký của cơ quan đăng ký xe.

"Ngược lại, nếu không tìm có ai mua lại xe trước ngày 15/8, người sở hữu xe hiện tại sẽ phải làm thủ tục sang tên cho chính mình, nếu không muốn chủ xe đòi lại biển ngũ quý 9", ông Thành Lê cho biết. "Một khi đã định danh, người này sẽ sở hữu chiếc xe với biển đẹp và hoàn toàn có thể gắn sang xe khác khi có nhu cầu thay đổi xe. Tuy nhiên, khi đó sẽ không thể lách luật để bán xe kèm biển với giá tiền tỷ nữa".